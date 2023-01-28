Son dakika: MTV, ehliyet ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! Yapılandırma teklifi Meclis’te: En az yüzde 10’unun ödenmesi şartı ile…

Son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin etki analizine göre yapılandırma kapsamına 14 milyon kişi ile ilgili toplam 361.8 milyar liralık borç ve alacak girecek. Bunlardan 362 milyar liralık bölümünün yapılandırmadan yararlanması bekleniyor. 2 bin liranın altında borcu olanların sayısı ise 7 milyon 691 bin 666. Bu kapsamda 100 bin kişiyi ilgilendiren 155 milyar liralık adli para cezası bulunuyor.

Teklifle tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemsinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primi yapılandırılarak ödenebilecek.

48 AY TAKSİT İMKANI VE İNDİRİM

31 Aralık 2022 ve öncesine dair tüm kamu alacakları yapılandırılabilecek, borçlar 48 ayda ödenebilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs itibarıyla başlaycak. Yapılandırılan borçlar 48 ayda, yani 4 yılda tahsil edilecek. Borçlar peşin ödenirse, yüzde 90, idari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşların cezaları silinecek. Bu kapsamda terkin işlemlerinde amme borçlusu adına tahakkuk etmiş borçlar esas alınacak borçlunun müteselsil sorumluluk veya ikincil sorumluluklar kapsamında ödemesi gereken tutarlar dikkate alınmayacak. Ayrıca 2 bin liralık tutarın tespitinde 1 Ocak 2023'te vergi dairesi kayıtlarında bulunan tutar esas alınarak terkin işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu tutarın tespitinde 1 Ocak 2023 itibarıyla tahsil dairesi kayıtları esas alınacak. Tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili açılmış davalar, alacaklı tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ilişkin bildirimi üzerine mahkemesince sonlandırılacak. Düzenlemenin yayımı tarihinden önce ödenmiş olan tutarlar iade edilmeyecek.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası verildiği halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilecek ve tahsil edilenler iade edilmeyecek.

SGK'nin iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarına karşılık olarak sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ye ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup, ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

EHLİYET VE CEZA PUANLARINA AF

Teklife göre sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Böylelikle 10 bine yakın ehliyetin iadesi de sağlanacak.

MTV BORÇLARI DA YAPILANDIRMAYA DAHİL

Yasa kapsamında motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırma kapsamına alındı. Meclis’e sunulan teklifte her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayenesine izin verilecek.



