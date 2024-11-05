4 Aylık enflasyon farkı belli oldu... Memur zammı için kritik oran hesaplandı! Faruk Erdem tek tek açıkladı!

Memur ve memur emeklileri için dördüncü aydan itibaren artık bir enflasyon farkı oluşmaya başladığını aktaran Erdem, "Memurlar ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10' luk bir toplu sözleşme artışı almışlardı. Yüzde 10'un üzerinde oluşan her enflasyon onlar için fark olacak Ocak ayına kadar. Şimdi bu dört aylık artışa göre yüzde 1.87'lik bir fark oluşmuş oldu. Yani artık fark alacaklar da kesinleşti. Yüzde 12,06' lık 4 aylık artıştan dolayı SSK ve Bağ-Kur'un yüzde 12,06 artışı memurlar ve memur emekliler açısından ise yüzde 7.99 oluyor. Yüzde 6'lık bir toplu sözleşme artışları var ocakta bunun üstüne dört aylık enflasyon farkı da eklenince yüzde 7.99 oluyor" sözlerini kullandı.