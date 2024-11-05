4 Aylık enflasyon farkı belli oldu... Memur zammı için kritik oran hesaplandı! Faruk Erdem tek tek açıkladı!

Yıl sonuna az bir zaman kala 2024 yılının son verileri de açıklanmaya devam ediyor. Ocak ayı zamlarını belirleyecek olan dördüncü enflasyon verisinin açıklanması ile vatandaşın gözü güncel tablolara çevrildi. 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesi ile memur ve memur emeklisinin maaşları kesinleşmiş olacak. Kesinleşene 4 aylık enflasyon farkı ile de güncel maaş tabloları merak ediliyor.
APara canlı yayınına katılan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, 4 aylık enflasyon farkının yüzde 12,06 olduğunu belirterek, memur ve emeklilerinin maaş artışlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisinin dördüncüsü olduğunu aktardı.
Orta Vadeli Program'ın ışığında yıl sonu enflasyonu için tahminlerin olduğunu belirten Erdem, "Merkez Bankası başta olmak üzere piyasadaki anketlerden çıkan sonuçlar var. Dolayısıyla yüzde 41,5 Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 41 ile yüzde 46 arasında değişen rakamlar var. Ama bu tabii 4 aylık veri bizim için kesinleşmiş bir veri" şeklinde konuştu.
4 aylık enflasyon farkının yüzde 12,06 olduğunu kaydeden Erdem, SSK ve Bağkur emeklisi açısından 4 ayl enflasyon artışı % 12,06 olduğunu belirten Erdem, bu oranın üzerine kasım ve aralık aylarının enflasyonun da ekleneceğini vurguladı.
Memur ve memur emeklileri için dördüncü aydan itibaren artık bir enflasyon farkı oluşmaya başladığını aktaran Erdem, "Memurlar ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10' luk bir toplu sözleşme artışı almışlardı. Yüzde 10'un üzerinde oluşan her enflasyon onlar için fark olacak Ocak ayına kadar. Şimdi bu dört aylık artışa göre yüzde 1.87'lik bir fark oluşmuş oldu. Yani artık fark alacaklar da kesinleşti. Yüzde 12,06' lık 4 aylık artıştan dolayı SSK ve Bağ-Kur'un yüzde 12,06 artışı memurlar ve memur emekliler açısından ise yüzde 7.99 oluyor. Yüzde 6'lık bir toplu sözleşme artışları var ocakta bunun üstüne dört aylık enflasyon farkı da eklenince yüzde 7.99 oluyor" sözlerini kullandı.
Yıl sonu için yüzde 41 ile yüzde 46 arasında bir enflasyon beklentisi olduğunu aktaran Erdem, 6 aylık enflasyonun yüzde 14 ile yüzde 16 arasında olabileceğini söyleyerek, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlediğini aktardı.