40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Bu kez farklı, almayan müşteri de ceza ödeyecek! Uzmanlar uyarıyor: 100 bin TL'ye kadar çıkacak

FİŞ ALMAYAN MÜŞTERİYE 5 BİN TL CEZA

Sadece fiş vermeyen esnaf değil, fişini almayan müşteri de artık Maliye'nin radarında. Sıkı denetimlere başlayan Maliye artık sadece esnafa değil, müşterilere de ceza kesecek. Alışveriş sonrası fişini almayana artık para cezası var. Üstelik bu ceza tutarı da 5 bin TL.