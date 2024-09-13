40 yıl sonra yeniden fiş dönemi! Bu kez farklı, almayan müşteri de ceza ödeyecek! Uzmanlar uyarıyor: 100 bin TL'ye kadar çıkacak

Fiş almayana para cezası geliyor. Piyasadaki nakit akışını kayıt altına almak isteyen Maliye 1980'li yıllardaki gibi fiş uygulamasının benzerini hayata geçiriyor. Son dönemde yaşanan bazı olaylar, vergi kayıpları yüzünden piyasadaki durumu kontrol etmek isteyen Maliye, fiş almayan müşteriye de ceza kesmeye hazırlanıyor. Halihazırda fiş vermeyen esnaflara ceza kesiliyordu, şimdi artık fiş almayan müşterilere de ceza kesilecek. Peki fiş almayan ne kadar ceza ödeyecek? Fiş vermeyen esnaf kaç TL ceza ödeyecek? İşte yeni fiş uygulamasıyla ilgili tüm detaylar...
Sadece fiş vermeyen esnaf değil, fişini almayan müşteri de artık Maliye'nin radarında. Sıkı denetimlere başlayan Maliye artık sadece esnafa değil, müşterilere de ceza kesecek. Alışveriş sonrası fişini almayana artık para cezası var. Üstelik bu ceza tutarı da 5 bin TL.
Fiş almayana ceza uygulaması kapsamında ekipler sahada olacak. Öyle ki alışveriş yapılan dükkanları bir müşteri gibi ziyaret edecekler.
Denetime gelen kişi, alışverişin ardından vatandaşın fiş alıp almadığını kontrol edecek. Fiş almadığını tespit ettiği kişiye ceza kesecek.
Fiş kesmeyen esnafa da büyük ceza geliyor. Her defasında ceza katlanacak. İkinci kez fiş kesmediği tespit edilen esnafa 20 bin TL, üçüncüsünde 30 bin TL, dördüncüsünde 40 bin TL ve altıncı tespitten sonra da 100 bin TL ceza kesilecek.
Konuyla ilgili ATV Haber'e konuşan gazeteci Faruk Erdem, "Burada amaç artık bütün alışverişlerde para akışının kayıt altına alınması. Fiş vermeyeyim, kaç lira olur diye bir şey var bizde. Dolayısıyla bu ortadan kalkacak." dedi.