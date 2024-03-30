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  4. 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

30.03.2024 10:22
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Sivas'ta koyun yetiştirmek amacıyla yeni bir girişimde bulunan Niyazi Mit, çoban bulamadığı için isyan etti. Toplamda 42 bin lira maaş vereceğini belirten Mit diğer olanakları, sigorta, yeme-içme, gelecek kişinin varsa çocuğun eğitim masraflarının karşılanması sözleriyle sıraladı. Mit ayrıca yaz aylarında içinde duşu yatağı olan bir karavan vereceklerini söylemesine rağmen eleman bulamadıklarını belirtti.

Tarımın kalbi Sivas’ta sunduğu 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

GENÇLER TERCİH ETMİYOR

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, endüstriyelleşmenin yaygınlaşması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşme eğilimiyle artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor.

YAZ AYI İÇİN KARAVANI BİLE VAR

YAZ AYI İÇİN KARAVANI BİLE VAR

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bölgeye bir istihdam sağlayıp koyun yetiştirmek amacıyla bir girişimde bulunan ve aile çobanı arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için sağlanacak olan maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkânlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor.

"İNSAN BULMAK ÇOK ZOR HALE GELDİ"

"İNSAN BULMAK ÇOK ZOR HALE GELDİ"

Çevresinden bu işi yapacak kimseyi bulamayınca sosyal medyadan bir ilan paylaşan ve aile çobanı aradığını belirten Mit, “Günümüzün sorunu işçi bulamamak. İnsan gücüne dayalı, sahada tarımla uğraşan insanların sayısı giderek azalıyor.

Biz şu an birçok tarım sektöründe bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu iş endüstriyelleşmeye gidiyor. Artık insanı bulmak çok zor hale geldi. Biz de iş arkadaşları arıyoruz.

"ÇOCUKLARININ EĞİTİM MASRAFLARINI DA KARŞILAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"ÇOCUKLARININ EĞİTİM MASRAFLARINI DA KARŞILAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Burada barınacakları ev, kıyafet, gıda yardımı, maaşı ve sigortaları bizimle birlikte çalışırlarsa emekliliğe kadar bir iş imkânı sağlayacağız ama bulamadık. Aile çobanı arıyoruz. Koyunla ilgilenecek kişiye 25 bin lira, sigorta ve yeme içme, giyim gibi masrafları bizden olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Sivas karavan
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