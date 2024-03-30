42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

YAZ AYI İÇİN KARAVANI BİLE VAR

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bölgeye bir istihdam sağlayıp koyun yetiştirmek amacıyla bir girişimde bulunan ve aile çobanı arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için sağlanacak olan maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkânlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor.