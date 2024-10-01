FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 50 bin limit varken 500 bin kredi çekilmiş! Mobil bankacılıkta güvenlik açığı mı var? Her şey saat 1'le 7 arasında olmuş... Uyurken hesapları patlatmışlar

50 bin limit varken 500 bin kredi çekilmiş! Mobil bankacılıkta güvenlik açığı mı var? Her şey saat 1'le 7 arasında olmuş... Uyurken hesapları patlatmışlar

01.10.2024 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçsuz uyuyup, borçlu uyandılar... Mobil bankacılık kullananlar arasında mağdur sayısı giderek artıyor. Dolandırıldıklarını belirten yüzlerce kişi sosyal medya hesabından video paylaşarak sesini duyurmaya çalışırken, bankadan gelen açıklamaya rağmen sayı artıyor. Müşteriler tek tek hesapların kapatmaya başlarken, Avukat Fevzi Doğan'ın hatırlattığı mahkeme kararı ise dikkat çekti: "Mahkeme şunu söyledi; tüketici burada sorumlu değil dolayısıyla işleyen kredileri de ödememesi gerekiyor."

Mobil bankacılık kullanan herkesi tedirgin eden haber günlerdir gündemden düşmüyor. Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren dev bankanın müşterileri hesaplarından kendilerinden habersiz para aktarıldığını ve kredi çekildiğini iddia etti. Benzer şikayetler sosyal medyada yayılınca, mağdurların sayısının yüzlerce olduğu görüldü. Borçsuz uyuyup binlerce liralık borçla uyanan mağdurlar, mobil bankacılık hesaplarına baktıklarında gözlerine inanamadı. Kendilerinden habersiz hesaplarından para aktarıldığını ve kendi adlarına kredi çekildiğini gören banka müşterileri, müşteri hizmetlerini adeta kilitledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası bankadan ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaları kabul etmeyen banka, sistemlerinde güvenlik açığının olmadığını ve veri sızıntısı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

BANKA HESAPLARINI KAPAMAYA BAŞLADILAR

BANKA HESAPLARINI KAPAMAYA BAŞLADILAR

Söz konusu açıklamaya rağmen mağdurlar ise yaşadıklarını paylaşmaya dile getirmeye devam ederken, dolandırılanlar kadar mağduriyet yaşamak istemeyen müşteriler de banka hesaplarını kapamaya başladı.

SOSYAL MEDYADA BENZER PAYLAŞIMLAR GELİYOR

SOSYAL MEDYADA BENZER PAYLAŞIMLAR GELİYOR

Yüzlerce mağdur, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Benzer şekilde dolandırıldıklarını söyleyenlerin paylaşımları dikkat çekerken, o paylaşımlardan bazıları ise şöyle;

- "Adıma 100 bin lira kredi çekilmiş. Çok mağdurum. Engelli bir vatandaşım. 3 tane İBAN’a bu para gönderilmiş."

- "Gece yarısı saat 1 buçukla sabah 7 buçuk arasında mobil şubeme girilerek adıma 350 bin lira kredi çekilip onaylatılmış. Bana bilgi mesajı gelmemiştir. Sonrasında bu parçalar halinde 350 bin TL tanımadığım kişilere EFT yapılmıştı. Bu konuda banka biz mağdur etmiştir."

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi kartı kredi banka
En Çok Okunan Haberler
Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

100 bin TL uygun faizli kredi! Gözler Meclis'e çevrildi...

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Tarım Bakanı Yumaklı güvenilir gıda için ayrıntıları anlattı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.