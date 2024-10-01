50 bin limit varken 500 bin kredi çekilmiş! Mobil bankacılıkta güvenlik açığı mı var? Her şey saat 1'le 7 arasında olmuş... Uyurken hesapları patlatmışlar

Mobil bankacılık kullanan herkesi tedirgin eden haber günlerdir gündemden düşmüyor. Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren dev bankanın müşterileri hesaplarından kendilerinden habersiz para aktarıldığını ve kredi çekildiğini iddia etti. Benzer şikayetler sosyal medyada yayılınca, mağdurların sayısının yüzlerce olduğu görüldü. Borçsuz uyuyup binlerce liralık borçla uyanan mağdurlar, mobil bankacılık hesaplarına baktıklarında gözlerine inanamadı. Kendilerinden habersiz hesaplarından para aktarıldığını ve kendi adlarına kredi çekildiğini gören banka müşterileri, müşteri hizmetlerini adeta kilitledi.
Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası bankadan ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaları kabul etmeyen banka, sistemlerinde güvenlik açığının olmadığını ve veri sızıntısı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
Söz konusu açıklamaya rağmen mağdurlar ise yaşadıklarını paylaşmaya dile getirmeye devam ederken, dolandırılanlar kadar mağduriyet yaşamak istemeyen müşteriler de banka hesaplarını kapamaya başladı.
Yüzlerce mağdur, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmaya çalışıyor.
Benzer şekilde dolandırıldıklarını söyleyenlerin paylaşımları dikkat çekerken, o paylaşımlardan bazıları ise şöyle;
- "Adıma 100 bin lira kredi çekilmiş. Çok mağdurum. Engelli bir vatandaşım. 3 tane İBAN’a bu para gönderilmiş."
- "Gece yarısı saat 1 buçukla sabah 7 buçuk arasında mobil şubeme girilerek adıma 350 bin lira kredi çekilip onaylatılmış. Bana bilgi mesajı gelmemiştir. Sonrasında bu parçalar halinde 350 bin TL tanımadığım kişilere EFT yapılmıştı. Bu konuda banka biz mağdur etmiştir."