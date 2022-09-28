500 bini aşkın sözleşmeli personeli ilgilendiriyor: İlk taslak metni ortaya çıktı: Dikkat çeken ‘3 yıl’ detayı…

500 bini aşkın sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik kısım tamamlandı. Sendikalarla yapılan müzakerelerde alınan talepler de değerlendirilecek. Sonuçta ortaya çıkacak taslağın Ekim ayında Meclis'te yasalaşması bekleniyor. Bunlarla birlikte yürüyen sözleşmelilerin kadro almasıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Bu noktada Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı. Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir araya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek.

BAKAN BİLGİN: HAKLARINA KAVUŞMALARI AN MESELESİ

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da Başkan Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen tarafından bakanlığa iletilen taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor.

Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor.

Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan resen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor.

500 bini aşkın sözleşmeliye kadro getirecek yasada çalışmalar tamamlandı. Sabah’ta yer alan haberde, görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor: