5000 TL emekli ikramiyesi şartları belli oldu: Dikkat çeken 9 Ekim detayı! O kişilere ödeme yapılmayacak…

Bir süredir gündemde olan emeklilere yılın üçüncü ikramiyesi ile ilgili düzenleme Meclis'te görüşülmeye başlandı. Bir önergeyle yasaya eklenen ikramiye düzenlemesi komisyondan geçti. Yasalaşmasının ardından da Kasım ayının ilk haftasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesabına yatırılması bekleniyor.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilecek 5 bin liralık ödemenin Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden bazı farkları da bulunuyor. Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alacaklar.
Sosyal güvenlik Kurumu'ndan prim ödeyerek emekli olmuş ve hayatta olan emekli vatandaşlar.
Kamu kurumlarında belli bir süre çalışarak emekliliği hak etmiş olan memurlar.
Şehitlerin hak sahibi eş ve çocukları ile gerek harp gerekse terör olayları sebebiyle gazilik unvanını almış olanlar.
Askerlik görevini yaparken görevinin nedeni ve etkisi ile sakatlanan er ve erbaşlara ya da ölen er ve erbaşların hak sahiplerine ve 5434 sayılı Kanunun 56. maddesinde sayılan öğrencilere aylık bağlanıyor.
Ölen sigortalının eşine bağlanan dul aylığı ve kız çocuklarının aldığı yetim aylığı ödenenler.