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5000 TL emekli ikramiyesi şartları belli oldu: Dikkat çeken 9 Ekim detayı! O kişilere ödeme yapılmayacak…

14.10.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Emekliler ve hak sahipleri Kasım ayında 5 bin lira ikramiye alacak. Milyonlarca kişi emekli ikramiyesi şartları için araştırma yaparken, “5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?” sorusuna yanıt arıyordu. Tüm detaylar ortaya çıktı. 9 Ekim tarihi milat sayılacak. İşte 5 bin liralık ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

Bir süredir gündemde olan emeklilere yılın üçüncü ikramiyesi ile ilgili düzenleme Meclis'te görüşülmeye başlandı. Bir önergeyle yasaya eklenen ikramiye düzenlemesi komisyondan geçti. Yasalaşmasının ardından da Kasım ayının ilk haftasında emeklilerin ve hak sahiplerinin hesabına yatırılması bekleniyor.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilecek 5 bin liralık ödemenin Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerden bazı farkları da bulunuyor. Öncelikle bu ödeme tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkincisi ise çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alacaklar.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi

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