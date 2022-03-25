550 milyon liraya mal oldu! Tokat Yeni Havalimanı bugün açılıyor

Tokat'ta 4 yıl önce başlayan yeni havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek törenle açılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi ve 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde olan havalimanında büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni apron, 7 uçak park kapasiteli olacak. Pist uzunluğu ise 2700x45 metre…