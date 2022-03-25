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550 milyon liraya mal oldu! Tokat Yeni Havalimanı bugün açılıyor

25.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan ve 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanı bugün açılıyor. Yıllık iki milyon yolcu kapasitesi olan Tokay Yeni Havalimanı'nın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Tokat'ta 4 yıl önce başlayan yeni havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek törenle açılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi ve 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde olan havalimanında büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni apron, 7 uçak park kapasiteli olacak. Pist uzunluğu ise 2700x45 metre…

Tokat Yeni Havalimanı bugün açılıyor

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.
Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.
Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.
Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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