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6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu, işte kredi miktarı ve taksit sayısı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 07:32
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Merkez Bankası'nın kredi kullanımlarına karşı tedbir almasına karşın vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımları devam ediyor. Vatandaşlar bankalarda 'faiz kredi' seçeneklerini araştırıyor. Peki bankalarda faizsiz kredi tutarı ve vade ne kadar? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın adımları sonrası tüketici, taşıt ve ticari kredilerin faiz oranları yükseldi. Vatandaşlar bankaların kampanyalarını takip ederken 6 bankadan faizsiz kredi haberi geldi. Kredi kullanacaklar 'Faizsiz krediyi hangi bankalar veriyor?' sorusuna yanıt ararken liste de belli oldu.

TGRT'de yer alan habere göre, ihtiyaç kredisi özel günlerde en çok tercih edilen kredi türü olarak kaydedildi. Kredilerin ortalama 3-6 ay arası geri ödenmesi talep ediliyor.


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QNB Finansbank yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

Akbank sıfır faizsiz taksitli geri ödeme ile 20 bin TL kredi sunuyor.

Türkiye İş Bankası 25 bin TL krediyi 3 ay taksitle sıfır faizsiz veriyor.

Garanti BBVA 6 ay vadeli 20 bin TL tutarlı kredi imkanı sağlıyor.

En Para ATM'den 10 bin TL, banka içinden ise 20 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

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