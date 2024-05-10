6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu, işte kredi miktarı ve taksit sayısı

Merkez Bankası'nın adımları sonrası tüketici, taşıt ve ticari kredilerin faiz oranları yükseldi. Vatandaşlar bankaların kampanyalarını takip ederken 6 bankadan faizsiz kredi haberi geldi. Kredi kullanacaklar 'Faizsiz krediyi hangi bankalar veriyor?' sorusuna yanıt ararken liste de belli oldu.

TGRT'de yer alan habere göre, ihtiyaç kredisi özel günlerde en çok tercih edilen kredi türü olarak kaydedildi. Kredilerin ortalama 3-6 ay arası geri ödenmesi talep ediliyor.



