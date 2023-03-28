7.500 liralık maaş taşları yerinden oynattı! Emekli promosyonu için 'en düşük maaş' ayarı: Tam yüzde 114 arttı...

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonunun da artırılması yönünde beklenti oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklamasının ardından, yasal düzenleme için TBMM'de başlayan süreç devam ediyor. Yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileyen karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.
Mevcut koşullarda emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor. En düşük aylık tutarının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü banka promosyonunda yapılacak artışa çevirdi. EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine, emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl mücadele yürüttüklerini belirterek, bunun sonucu olarak emeklilere 2015'ten itibaren banka promosyonu verildiğini söyledi.
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi.
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 3-31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,89 oranında faizle kredi imkanı veriyor.