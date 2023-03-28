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7.500 liralık maaş taşları yerinden oynattı! Emekli promosyonu için 'en düşük maaş' ayarı: Tam yüzde 114 arttı...

28.03.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli maaş promosyonu 2023 yılında da milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankaların geçtiğimiz sene başlayan yarışı Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar için yeniden alevlenirken, rakamlar birer birer yukarı çekildi. Ancak en düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından promosyon artışı beklentisi oluştu. Promosyonlar için yüzde 114’lük artış talebi geldi. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ile haberin detayları...

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonunun da artırılması yönünde beklenti oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklamasının ardından, yasal düzenleme için TBMM'de başlayan süreç devam ediyor. Yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileyen karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.

Mevcut koşullarda emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor. En düşük aylık tutarının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü banka promosyonunda yapılacak artışa çevirdi. EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.

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EMEKLİ DERNEĞİNDEN BANKALARA ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine, emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl mücadele yürüttüklerini belirterek, bunun sonucu olarak emeklilere 2015'ten itibaren banka promosyonu verildiğini söyledi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR? (MART 2023)

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

AKBANK

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 3-31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,89 oranında faizle kredi imkanı veriyor.

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