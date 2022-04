7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL verilecek! Şartlar belli oldu! Başvurular E-Devlet üzerinden...

7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL ödeme! E-Devlet üzerinden yapılan başvurular devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen proje kapsamında kadın istihdamının önünün açılması amaçlanıyor. SGK tarafından 20 asgari ücret tutarına kadar hibe desteği verilen Women Up projesine başvuru yapmak ise çok kolay. Projenin yürütüldüğü iller ise; İstanbul, Ankara, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.