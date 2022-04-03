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7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL verilecek! Şartlar belli oldu! Başvurular E-Devlet üzerinden...

03.04.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL ödeme! Şartlar belli oldu! E-Devlet üzerinden alınan başvurulara yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. İstanbul, Ankara, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta toplam 4000 kişi bu projeden faydalanabilecek. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeye başvurular 21 Şubat'ta başlamıştı.

7 ilde kadınlara karşılıksız 3.984 TL ödeme! E-Devlet üzerinden yapılan başvurular devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen proje kapsamında kadın istihdamının önünün açılması amaçlanıyor. SGK tarafından 20 asgari ücret tutarına kadar hibe desteği verilen Women Up projesine başvuru yapmak ise çok kolay. Projenin yürütüldüğü iller ise; İstanbul, Ankara, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.
Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, kadın girişimciliği ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.
Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.
Son yıllarda Türkiye'de kadın istihdamının büyük artış yakaladığını anlatan Aydin, bu artışı dünya standartlarının üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aydin, SGK'nin kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları ile risk odaklı ve veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler yaptığını ifade ederek, "Kayıtlı işçi çalıştıran
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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