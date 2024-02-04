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7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor! İlçede sadece 2 ustası kaldı: "Eşsiz bir lezzet"

04.02.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Gölhisar ilçesinde, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 1 yıl önce coğrafi işaret alarak tescillendi. Dana eti kullanılan ve kızgın sac üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen kavurmadan yemek için ülkenin dört bir yanından gelenlerin sayısı artarken ilçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 9 Ocak 2023 tarihinde 'Coğrafi İşaret tescili' aldı. Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı. Gölhisar Kavurması ülke genelinde ün kazansa da ilçede bu yemeği yapan son 2 iş yerinin kalması nedeniyle kavurmanın değeri daha da arttı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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"TESCİLLENMESİNDEN SONRA İŞLERİMİZ CİDDİ ORANDA ARTTI"

Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte.

İlçede yaklaşık 36 senedir kavurmacılık mesleğini icra eden Osman Kaya (54) 1 yıl önce coğrafi işaret alan Gölhisar Kavurması hakkındaki gururu ve mutluluğunu paylaşırken; “Gölhisar Kavurmamız tescilleneli 1 yıl oldu. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Kavurmanın tescillenmesinden sonra işlerimiz ciddi oranda arttı. Sürekli gelenlerin yanına yeni gelenler eklendi. Kavurmanın tadına bakan herkes memnun kaldı. Böyle bir lezzeti görenler kavurmanın 7 saniyede piştiğini de gördükten sonra çok şaşırıyorlar. Bir de sıcak servis edildiğinden her tadanın memnuniyeti daha da artıyor” dedi.

Sumaklı soğan, domates ve manda yoğurdu veya keçi yoğurdu ile servis edilen Gölhisar kavurmasının yapım sürecinden de bahseden Osman Kaya, “Eskiden keçi etinden yapılan Gölhisar kavurması şimdi ise dana etinden yapılıyor. Yaprak şeklinde doğranan etler üzerinde kızgın yağ bulunan sac tava üzerine atılarak 7 saniyede pişirilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Gölhisar kavurmasının güncel fiyatı ise 120 Türk Lirası olarak sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN EŞSİZ BİR LEZZET"

"GERÇEKTEN EŞSİZ BİR LEZZET"

Finike’den ticaret amacıyla Gölhisar’a gelen ve çevresinin tavsiyesi sonucu merak ettiği Gölhisar kavurmasını tatmak isteyen Hasan Özarslan, “Buraya Finike’den geliyorum. Tavsiye ettiler buraya geldim. Gerçekten eşsiz bir lezzet. Ustamın ellerine sağlık, teşekkür ederim” dedi.

Muğlalı pazarcı Nurettin Karagöz ise “Muğla’dan geliyorum. Allah izin verirde Gölhisar’a yolum düşerse geldiğimde kavurma yemeden geri dönmem. Hatta bugün tam gidiyordum sırf bu kavurmayı yemek için geri döndüm, on numara beş yıldız bir lezzet ustamın ellerine sağlık” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Gölhisar kavurma
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