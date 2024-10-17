FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın! Teklif Bakan Şimşek'in masasında: Yüksek limiti olandan alınacak

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın! Teklif Bakan Şimşek'in masasında: Yüksek limiti olandan alınacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 06:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomide geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konusu 100 bin lira kredi kartı limiti olanlardan 750 liralık savunma sanayi harcı alınacak olmasaydı. AK Parti bu teklifini geri çekti ve yeni formül üzerine yoğunlaştı. Bakan Mehmet Şimşek'e sunulan yeni teklifte “Kredi kartı limiti 100 bin TL olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olandan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay olsun” denildi.

Kredi kartlarında 100 bin lira limiti olanlardan 750 liralık vergi kesintisi yapılacağı bir anda kamuoyunda gündem olmuştu. Bazı vatandaşlar desteklese de genel olarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta bazı kart kullanıcıları bankalarıyla iletişime geçip limitini 99 bin liraya düşürmüştü. Tepki çeken tasarının ardından AK Parti'den geri adım geldi. Teklif 2 aylığına rafa kaldırıldı. AK Partili vekiller de yeni formül için arayışa geçti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

AK Parti yeni seri istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkezde gerçekleştirildi.

EN ÇOK SORUNLAR TARTIŞILDI

EN ÇOK SORUNLAR TARTIŞILDI

Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı. Milletvekilleri Şimşek’e sahada en çok karşılaştıkları sorunları iletti.

VATANDAŞ 'ADALET' İSTİYOR

VATANDAŞ 'ADALET' İSTİYOR

‘Vergi adaleti’ konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikâyetler geldiği Bakan Şimşek’e iletilirken, vatandaşın vergilendirmede ‘gerçekçi ve adaletli bir sistem’ istediği vurgulandı.

FAHİŞ FİYATLAR CEP YAKIYOR

FAHİŞ FİYATLAR CEP YAKIYOR

Vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde ise hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yandıkları aktarıldı

AZ KAZANANDAN AZ VERGİ...

AZ KAZANANDAN AZ VERGİ...

Şimşek’in, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğü, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini, vergi konusunda her şeyin algılandığı gibi olmadığı bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi kartı vergi ak parti savunma sanayi
En Çok Okunan Haberler
'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

'Son 1 ayda yaşandı' diyerek açıkladı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'i görevden almak istedi"

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

Dünya bu haberi konuşuyor! Saldırı artık an meselesi: Netanyahu onay verdi

Dünya bu haberi konuşuyor! Saldırı artık an meselesi: Netanyahu onay verdi

Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan 'vergi yüzsüzleri' ifşa edildi

Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan 'vergi yüzsüzleri' ifşa edildi

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.