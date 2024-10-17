750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın! Teklif Bakan Şimşek'in masasında: Yüksek limiti olandan alınacak

Kredi kartlarında 100 bin lira limiti olanlardan 750 liralık vergi kesintisi yapılacağı bir anda kamuoyunda gündem olmuştu. Bazı vatandaşlar desteklese de genel olarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta bazı kart kullanıcıları bankalarıyla iletişime geçip limitini 99 bin liraya düşürmüştü. Tepki çeken tasarının ardından AK Parti'den geri adım geldi. Teklif 2 aylığına rafa kaldırıldı. AK Partili vekiller de yeni formül için arayışa geçti.
AK Parti yeni seri istişare toplantılarına başladı. İlk toplantı dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Genel Merkezde gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve Genel Merkez yöneticilerinin sorularını cevapladı. Milletvekilleri Şimşek’e sahada en çok karşılaştıkları sorunları iletti.
‘Vergi adaleti’ konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikâyetler geldiği Bakan Şimşek’e iletilirken, vatandaşın vergilendirmede ‘gerçekçi ve adaletli bir sistem’ istediği vurgulandı.
Vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde ise hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yandıkları aktarıldı
Şimşek’in, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması için çalışmaların sürdüğü, enflasyondaki düşüşün fiyatlardaki düşüş anlamına gelmediğini, vergi konusunda her şeyin algılandığı gibi olmadığı bu konularda vatandaşın bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydettiği öğrenildi.