750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın! Teklif Bakan Şimşek'in masasında: Yüksek limiti olandan alınacak

Kredi kartlarında 100 bin lira limiti olanlardan 750 liralık vergi kesintisi yapılacağı bir anda kamuoyunda gündem olmuştu. Bazı vatandaşlar desteklese de genel olarak eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta bazı kart kullanıcıları bankalarıyla iletişime geçip limitini 99 bin liraya düşürmüştü. Tepki çeken tasarının ardından AK Parti'den geri adım geldi. Teklif 2 aylığına rafa kaldırıldı. AK Partili vekiller de yeni formül için arayışa geçti.