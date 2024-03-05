84 yaşında, 12 bin lira maaşı var! Et kuyruğundaki sözleriyle gündem oldu: Sofradan aç kalkıyorum, torunlar doysun diye...

Emekli maaşları Türkiye'nin 1. gündemi olmaya devam ediyor. Düşük maaşlar hayat standartlarını düşürürken çaresiz kalan emekliler de kendilerini ucuz satılan malların sırasında buluyor. Gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler ise her gün ucuz et kuyruklarında saatlerce bekliyor.
Now'da yayınlanan Çalar Saat programında ucuz et sırasındaki emeklilere mikrofon uzatıldı. 84 yaşındaki bir emeklinin sözleri ise duyanların boğazını düğümledi. 12 bin lira maaş aldığını belirten emekli sofradan aç kalktığını belirterek, "Ben doysam çocuklar aç kalacak" dedi.
İşte 84 yaşındaki o emeklinin sözleri;
Çoluk çocuk var evde, torunlar var. Babaları işsiz. Saat 5.30'da yola düştüm. Buraya gelmek için. Neymiş 1 kilo kıyma verilecekmiş. İnsan utanır... Eskiden kuyruk olurdu da ne kuyruğu. Şimdi millet sokağa çıkmasın diye buraya topluyorlar.
84 yaşındayım, sigortadan emekliyim. Aldığım 12.000 lira maaş. 4 kişiyiz 3 de torun var. Onlar okula gidiyor babaları işsiz. Buyurun ne yiyecekler bunlar.
Ben kalkarken sofrada doymadan kalkıyorum. Çocuk yesin diye. Harçlığı benden istiyor. Ben yesem karnımı doyursam torun aç kalacak. Kıymayı çocuklar ayda bir defa görmüyor.