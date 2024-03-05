84 yaşında, 12 bin lira maaşı var! Et kuyruğundaki sözleriyle gündem oldu: Sofradan aç kalkıyorum, torunlar doysun diye...

Çoluk çocuk var evde, torunlar var. Babaları işsiz. Saat 5.30'da yola düştüm. Buraya gelmek için. Neymiş 1 kilo kıyma verilecekmiş. İnsan utanır... Eskiden kuyruk olurdu da ne kuyruğu. Şimdi millet sokağa çıkmasın diye buraya topluyorlar.