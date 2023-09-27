A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı stokları tükenecek! Yetişen karlı çıkar! 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunu incelemek isteyenler arama motorlarında "28 Eylül 2023 A101'de bu hafta neler, hangi ürünler var?" sorularını araştırıyor. İşte indirimli ürünler listesi...
55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL
50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL
50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL
40" Full HD Smart Tv 9.999 TL
Cep Telefonu 3.199 TL
Elektrikli Moped 27.990 TL
10.000 mAh Powerbank 149 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.450 TL
4 Kişilik Masa Takımı 3.150 TL
5 litre ayçiçek yağı 149,00 TL,
mısır özü yağı ise 159,00 Tl