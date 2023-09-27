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  4. A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı stokları tükenecek! Yetişen karlı çıkar! 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürünleri

A101'de 5 litrelik ayçiçek yağı stokları tükenecek! Yetişen karlı çıkar! 28 Eylül 2023 A101 aktüel ürünleri

27.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak indirimli ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 litre ayçiçek yağı 149,00 TL, mısır özü yağı ise 159,00 TL'ye raflarda yerini alacak. Temel gıda ürünlerinden giyime, atıştırmalıklardan mutfak eşyalarına kadar birçok ürün 28 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla marketlerde olacak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2023 Perşembe günü öncesi vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunu incelemek isteyenler arama motorlarında "28 Eylül 2023 A101'de bu hafta neler, hangi ürünler var?" sorularını araştırıyor. İşte indirimli ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 28 EYLÜL 2023

55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL

50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.399 TL

40" Full HD Smart Tv 9.999 TL

Cep Telefonu 3.199 TL

Elektrikli Moped 27.990 TL

10.000 mAh Powerbank 149 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.450 TL

4 Kişilik Masa Takımı 3.150 TL

5 litre ayçiçek yağı 149,00 TL,

mısır özü yağı ise 159,00 Tl


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