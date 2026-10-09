Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Pek çok çelik mutfak eşyası üreten Seden Mutfak iflasın eşiğine geldi. Çelik mutfak eşyaları üretimiyle tanınan Seden Mutfak'ın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ve Kalıp Sanayi Ticaret Limited Şirketi, mali sorunların ardından konkordato başvurusunda bulundu.

DURUŞMA 1 EKİM 2027'DE GÖRÜLECEK

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile Orhan Aksoy ve Osman Şensoy'un konkordato taleplerini değerlendirdi.

Şirketin mali durumunun takip edilmesi ve konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla görevlendirilen üç kişilik komiser heyetinin görevini sürdürmesine karar verildi.

Şirket için dava duruşması 1 Ekim 2027'de görülecek.

1 YIL DAHA SÜRE TANINDI

Şirketin konkordato süreci temmuz ayında başladı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Temmuz 2026 tarihinde Şensoy Madeni Eşya hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu sürecin ardından dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, 1 Ekim'de kesin mühlet kararı alarak şirkete 1 yıl daha süre tanıdı.

2008 YILINDAN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin ürünleri arasında çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerlik bulunuyor. Firma ayrıca ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretimi ve ticaretiyle de ilgileniyor.

ÜRÜNLERİNİ 21 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket; çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerliğin yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretim ve ticaretini gerçekleştiriyor.

Seden Mutfak, ürünlerini yurt içindeki satışlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor.