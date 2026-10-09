FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine rekor bir zam, benzine ise indirim geliyor.

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak
Cansu Çamcı

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Küresel piyasalarda ve Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler, akaryakıt fiyatları üzerinde şiddetli dalgalanmalara neden oluyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasalarda hissedilen hareketlilik, Türkiye'deki pompa fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

HEM ZAM HEM İNDİRİM

Geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından zam haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece yarısı yaşanacak fiyat değişimini paylaştı.
Motorine dev zam geliyor! 100 TL ye dayanacak 1

BU GECE YARISI DEĞİŞECEK

Olcay Aydilek, "Motorin şahlandı! Motorine dev zam, benzine indirim! Bu gece yarısı motorine 6 TL 40 kuruş zam, benzine ise 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin, bir kez daha 100 TL’ye dayanacak." ifadelerini kullandı.

Motorine dev zam geliyor! 100 TL ye dayanacak 2

ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısı gerçekleşmesi beklenen 6,40 TL'lik artışın ardından, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 TL sınırına yaklaşarak yeni bir tarihi zirveyi görecek.

Benzinde ise 96 kuruşluk küçük geri çekilme ile tabela bir miktar nefes alacak.

Motorine dev zam geliyor! 100 TL ye dayanacak 3

Sektör temsilcileri, brent petrol fiyatlarındaki artış ve vergi düzenlemelerinin önümüzdeki günlerde de pompa fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.

9 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 84,70 TL
Motorin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 84,50 TL
Motorin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Motorine dev zam geliyor! 100 TL ye dayanacak 4

Ankara
Benzin litre fiyatı: 85,70 TL
Motorin litre fiyatı: 91,30 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 85,90 TL
Motorin litre fiyatı: 91,50 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL

Motorine dev zam geliyor! 100 TL ye dayanacak 5

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,37 yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,37 yükselişle başladı
Brent petrolün varili 102,90 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 102,90 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
motorin Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.