A101'den kaçırılmayacak fırsat! Elektrikli Moped 24.990 TL, çift kişilik battaniye 199 TL! 19 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim 2023 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli Moped, teknolojik aletler, beyaz eşyalar, mutfak araç gereçleri, kozmetik ürünleri ve ev aaletleri yer alıyor. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe günü itibarıyla indirime giren ürünler ile A101 aktüel kataloğu...
Raflı Konsol 1.090 TL, 3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL
Orta Boy Valiz 449 TL, Büyük Boy Valiz 549 TL,
Mega Boy Hurç 49,90 TL, Küçük Boy Hurç 29,90 TL, Büyük Boy Hurç 39,90 TL
Elektrikli Moped 24.990 TL
43' Full HD Smart Tv 8.399 TL, 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL