A101'den perşembe fırsatı! 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, su artıma cihazı 1.999 TL! 16 Kasım 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. İnidirimli ürünler listesinde koltuk takımından dikey süpürgeye kadar birçok ürün yer alıyor. 16 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğuna göre Cam ankastre 3'lü set 9.799 TL, duvar tipi ısıtıcı 439 TL, saç düzleştirici 179 TL, 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, 7 filtreli su artıma cihazı ise 1.999 TL olacak. Bu hafta indirime giren ürünlerde mutfak araç gereçleri, teknolojik aletler ve kozmetik ürünler ön plana çıkıyor. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe gününün A101 aktüel ürünler kataloğu...

