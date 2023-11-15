A101'den perşembe fırsatı! 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, su artıma cihazı 1.999 TL! 16 Kasım 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. İnidirimli ürünler listesinde koltuk takımından dikey süpürgeye kadar birçok ürün yer alıyor. 16 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğuna göre Cam ankastre 3'lü set 9.799 TL, duvar tipi ısıtıcı 439 TL, saç düzleştirici 179 TL, 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, 7 filtreli su artıma cihazı ise 1.999 TL olacak. Bu hafta indirime giren ürünlerde mutfak araç gereçleri, teknolojik aletler ve kozmetik ürünler ön plana çıkıyor. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe gününün A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 KASIM 2023 PERŞEMBE)
65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL Cep Telefonu 4.699 TL 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL Saç Düzleştirici 179 TL Saç Kesme Makinesi 219 TL
Renkli Cam Kase 29,90 TL Porselen Sufle Kabı 19,90 TL Cam Matara 750 ml 59,90 TL Renkli Oval Kase 24,90 TL Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL
Kupa 14,90 TL Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL Tencere 26 cm 349 TL