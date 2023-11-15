FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101'den perşembe fırsatı! 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, su artıma cihazı 1.999 TL! 16 Kasım 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101'den perşembe fırsatı! 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, su artıma cihazı 1.999 TL! 16 Kasım 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu

15.11.2023 15:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Kasım 2023 Perşembe raflarda yerini alacak olan indirimli ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL'ye, 7 filtreli su artıma cihazı ise 1.999 TL'ye raflarda yerini alacak. Peki, A101'de indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. İnidirimli ürünler listesinde koltuk takımından dikey süpürgeye kadar birçok ürün yer alıyor. 16 Kasım 2023 Perşembe gününe ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğuna göre Cam ankastre 3'lü set 9.799 TL, duvar tipi ısıtıcı 439 TL, saç düzleştirici 179 TL, 32 inch akıllı televizyon 4.099 TL, 7 filtreli su artıma cihazı ise 1.999 TL olacak. Bu hafta indirime giren ürünlerde mutfak araç gereçleri, teknolojik aletler ve kozmetik ürünler ön plana çıkıyor. İşte 16 Kasım 2023 Perşembe gününün A101 aktüel ürünler kataloğu...

Canlı Borsa Yönlendirme

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 KASIM 2023 PERŞEMBE)

65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL Cep Telefonu 4.699 TL 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL Saç Düzleştirici 179 TL Saç Kesme Makinesi 219 TL
Renkli Cam Kase 29,90 TL Porselen Sufle Kabı 19,90 TL Cam Matara 750 ml 59,90 TL Renkli Oval Kase 24,90 TL Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL
Kupa 14,90 TL Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL Tencere 26 cm 349 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktüel ürünler katalogu
En Çok Okunan Haberler
Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Bisikletli kadını takip edip, mastürbasyon yaptı! İğrenç olayda yeni gelişme

Bisikletli kadını takip edip, mastürbasyon yaptı! İğrenç olayda yeni gelişme

Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

Geldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyor

Geldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyor

Asgari ücret için dikkat çeken oran! 'Zor' diyerek duyurdu

Asgari ücret için dikkat çeken oran! 'Zor' diyerek duyurdu

Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor!

Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.