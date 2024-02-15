AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok ile emekli vatandaş arasında dikkat çeken diyalog: ‘Provokasyonu bırakalım’

Emekli maaşları ile ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir görüntü de Ankara’dan geldi. AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına rakip olarak çıkardığı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti esnasında emekli bir vatandaşlar yaşadığı diyalog gündem oldu.

