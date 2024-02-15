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AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok ile emekli vatandaş arasında dikkat çeken diyalog: ‘Provokasyonu bırakalım’

15.02.2024 07:36 | Son Güncelleme:
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Ankara’da yerel seçim çalışmalarına devam eden AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, "Emeklilere niye şimdi yapmıyorsunuz? İlla seçim mi olması gerekiyor?" yurttaşa, "Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

Emekli maaşları ile ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir görüntü de Ankara’dan geldi. AK Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına rakip olarak çıkardığı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti esnasında emekli bir vatandaşlar yaşadığı diyalog gündem oldu.

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Altınok'un 'emekli vaadi'ni hatırlatan yurttaş, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" diye sordu. Bir başka yurttaş ise "Keşke devlet verseydi, belediye değil" dedi.

Altınok ise kendisine yönelik soru soran yurttaşı provokatörlükle suçlayarak "Büyükşehire hükümetten geliyor, babasının cebinden gelmiyor. Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provakasyonu bırakalım" şeklinde yanıt verdi.

TURGUT ALTINOK'UN EMEKLİLERE VAADİ

TURGUT ALTINOK'UN EMEKLİLERE VAADİ

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Turgut Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını, ayrıca ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli 5 bin TL ödeneceği vaadinde bulunmuştu.

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