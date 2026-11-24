Sosyal medya fenomeni Furkan Ünal, otomobilini götürdüğü lastik servisinde yaşadığını iddia ettiği olayla gündeme geldi. İstanbul Şişli'de bulunan yetkili servise tek lastiğini değiştirmek için başvuran Ünal, servis çalışanlarının kendisine dört lastiğin birden değiştirilmesini önerdiğini ileri sürdü.

ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI

Serviste yaşananların ardından aracındaki kamera kayıtlarını inceleyen Ünal, çalışanlar arasında geçen konuşmaları duyunca şaşkınlık yaşadığını belirtti. Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan fenomenin videosu kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

TEK LASTİK İÇİN GİTTİ, DÖRT LASTİK ÖNERİLDİ

Furkan Ünal, henüz 4 aylık ve 7 bin kilometrede olan aracının lastiklerinden birinde problem yaşadığını ve bu nedenle Şişli'deki yetkili servise gittiğini anlattı.

Diğer lastiklerinde herhangi bir sorun bulunmadığını savunan Ünal, servis çalışanlarının kendisine dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğini söylediğini iddia etti. Çalışanların bu öneriyi "Takla atarsın" sözleriyle gerekçelendirdiğini öne süren Ünal, dört lastiğin değiştirilmesi teklifini kabul etmedi.

Sorunlu lastiğin garanti kapsamında değiştirilmesini beklediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını belirten fenomen, bunun üzerine lastiği kendi ödemesiyle yeniletti. İşlem sonrasında servis personelinin rot balans kontrolü teklifinde bulunduğunu da aktardı.

ARAÇ KAMERASINDAKİ KONUŞMA OLAY OLDU

Servisten ayrıldıktan sonra aracında farklılık hissettiğini söyleyen Ünal, iki gün sonra araç kamerasının kayıtlarını kontrol etti. Görüntülerde servis çalışanlarının rot ayarıyla ilgili konuşmalarına rastladığını belirten fenomen, kayıttaki ifadeleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"AYARI ELLEMEDEN BOZUK DE"

Araç kamerasına yansıyan konuşmada bir çalışanın, "Ayarı ellemeden bozuk de" dediği duyuluyor. Bir başka çalışanın ise "Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Ünal, söz konusu konuşmaların aracın rot ayarı cihazına henüz bağlanmadığı sırada gerçekleştiğini ileri sürdü. Çalışanların herhangi bir ayar yapmadan arızalı olduğunu söylemeye hazırlandığını iddia eden fenomen, fatura istemesi sırasında yaşananların da şüphelerini artırdığını ifade etti.

MÜŞTERİ HİZMETLERİYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Kayıtları izledikten sonra ilk olarak servisi telefonla aradığını belirten Ünal, kendisine verilen yanıtın tatmin edici olmadığını öne sürdü. Telefonda "İstediğinizi yapmakta özgürsünüz" denildiğini iddia eden fenomen, daha sonra müşteri hizmetleriyle iletişime geçti.

Ünal, Instagram paylaşımında Ticaret Bakanlığını da etiketleyerek benzer sorunlarla karşılaşan araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Sürücülere yapılan işlemleri ayrıntılı şekilde sorgulamalarını, gerektiğinde başka bir servisten görüş almalarını ve mutlaka fatura istemelerini tavsiye etti.

4 SAATTE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENDİ

Furkan Ünal'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. Video, yayımlandıktan sonraki ilk 4 saatte 10 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşırken beğeni sayısı 120 bini geçti.

SERVİSİN GOOGLE PUANI 1,2'YE DÜŞTÜ

Olayın duyulmasının ardından kullanıcıların tepkileri işletmenin Google Haritalar sayfasına da yansıdı. Paylaşım öncesinde 430 değerlendirme üzerinden 4,3 yıldız puanına sahip olan servisin puanı, değerlendirme sayısının 7 bin 580'e çıkmasıyla 1,2'ye kadar geriledi.