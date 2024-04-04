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AK Partili koordinatör Övenç ile Mert Armağan arasındaki sosyal medyadaki tartışma gündem oldu! 'Benden usulsüzce araba isteyen adamsın'

04.04.2024 22:24
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç ile sosyal medya trolü Mert Armağan arasında 'araba' tartışması yaşandı. Mert Armağan'ın attığı bir tweete tepki gösteren Ömer Faruk Övenç, "Sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun" ifadelerini kullandı. Armağan ise "Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz" yanıtını verdi.

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaşanan tartışma gündem oldu. Mert Armağan'ın yaptığı bir paylaşıma tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç, Armağan'ın kendisinden araba istediğini yazdı. İşte yaşanan tartışmanın detayları...


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Tartışma Mert Armağan'ın "Ak Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanını hayatım boyunca hiç görmedim. Fıkra bu kadar!" paylaşımıyla başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç ise "Mert yalan söyleyemeye utanmıyor musun? Çatladıkapı programında bizzat İl Başkanımız ve Fatih Başkanımız seni ve taleplerini herkesin içinde dinlemedi mi? Bak bu fotoğraflar da kanıtı. İl’in her programına bizzat davet edildin. 2023 seçimlerini bile İl Başkanlığında takip ettin" yanıtını verdi.
X paylaşımında bir takım iddialarda bulunan Armağan, "Seçim kampanyası neredeydiniz biz Uykusuz Murat Kurum’dan başka bir şey göremedik!" dedi. Bu paylaşıma yanıt veren Övenç "Murat Kurum başkanın kampanyasını kimlerin yönettiğini kamuoyu gayet şeffaf şekilde iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde kampanya ve iletişimin başına kimi getirdiyse onlar yönetti. Bunun gibi trollerin derdi sosyal medyayı kullanarak kurum ve şahıslara itibar suikasti yaparak ceplerini doldurmak. AK Parti İstanbul milletin paralarını bu trollere yedirmediği için talimatla saldırıyor." ifadelerini kullandı.
Övenç'in "Her programa bizzat seni davet ettik. Gazetecilere gösterdiğimiz muameleyi sana yaptık demek ki hata yapmışız. 3-5 kuruş nemalanmak için düştüğün duruma yazık." tepkisine Armağan "Ömer Faruk Övenç, göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Anladın sen! Sahada yoksunuz sözümün de arkasındayım. Haaa hergün ajanstasınız (sanal ortamda) o başka :)" yanıtını verdi.
Övenç'in 'araba istedin' paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Övenç "Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor." ifadelerini kullandı.
Olayı doğrulayan Mert Armağan "Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz sonrasında kendi aracımı aldım ve yine de o çekimleri tamamladım zaten." paylaşımını yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
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