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Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek! EPDK duyurdu: Yeni düzenleme geliyor!

05.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında üst üste gelen zamlar hem vatandaşı hem de akaryakıt şirketi sahiplerini isyan ettirdi. Bayiler petrol fiyatlarındaki yükselişi benzin fiyatlarına yansıtmak istemezken, kâr marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili düzenleme geleceği ifade edildi. Düzenleme ile Taşıt Tanıma Sistemi’ndeki (TTS) komisyoncular aradan çıkacak. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 10 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken fiyatlara son 3 günde 3 kez zam gelmiş yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor.

Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor. Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.

EPDK DEVREYE ALACAK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kendi elemanları ya da TTS distribütörleri üzerinden şirketlerle anlaşma yoluyla geliştirdiği satış kanalı olan TTS bir süredir alarm veriyordu. Dağıtım şirketlerinin yaptığı ikili anlaşmalar sebebiyle akaryakıt istasyonları hangi müşteriye, ne kadar indirim yapıldığını bilmeden istasyona gelen araçlara yakıtı veriyordu.
Her 15 günde bir biriken TTS satışları için bayilere dağıtım şirketleri tarafından prim faturaları kestirilirken, bu para da günü geldiğinde bayilerin hesaplarına aktarılıyordu. Bayiler anlaşma yapılan müşterilere sağlanan yüzde 5-8 arası iskontolar nedeniyle zarara uğruyor, mevcut sistemde dağıtım şirketinin müşterisine parasını ödeyerek aldığı akaryakıtı veresiye veriyor, işçilik, vade ve istasyon gideri gibi maliyetleri cebinden karşılıyordu. Bu sebeple bayiler bir süredir şirket araçlarına ya yakıt vermiyor ya da kota uyguluyorlardı.

"MAĞDURİYETLERİ ÖNLÜYORUZ"

"MAĞDURİYETLERİ ÖNLÜYORUZ"
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası ile dün de İstanbul Ticaret Odası ile görüşme yaptıklarını kaydederek, "Enerji sektöründe tüm kesimleri dinleyerek, her türlü maliyetleri hesaplamaları yaparak mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da akaryakıt bayilerinin bir mağduriyeti bulunuyordu.
Şimdi hayata geçirmeyi planladığımız yeni düzenlemeyle akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi'nde bayilere yansıttığı komisyon tutarlarını artık yansıtmamasını isteyeceğiz. Yani dağıtım şirketleri müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda kendi kâr oranları üzerinden pazarlık yapabilecekler. Bayinin karı ise bayide kalacak" dedi.
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