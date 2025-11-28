Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz)

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Her gün işe otomobili ile gidip gelenler indirim ve zam haberlerini merak ediyor. Araç sahiplerini sevindirecek akaryakıta indirim ise bu gece yarısı itibarıyla geldi.
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik ile vergilerdeki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları hızlı günler yaşıyor. Salı günü motorine indirim gelmişti. Bugün ise motorine yeniden indirim geldi. Ayrıca benzinin de fiyatı düştü.
Zam furyasının ardından indirim gelen akaryakıt tabelasındaki son durum ise araç sahipleri tarafından merak ediliyor.
Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim pompa fiyatına yansıdı. LPG'de ise değişim olmadı.
25 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum...
İstanbul (Avrupa): 54.37 TL
İstanbul (Anadolu): 54.22 TL
Ankara: 55.23 TL
İzmir: 55.55 TL
Okuyucu Yorumları 2 yorum