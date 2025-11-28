FİNANS

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz)

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıta gece yarısı itibarıyla çifte indirim geldi. Brent petrol fiyatındaki gerilemeden etkilenen akaryakıt fiyatları gece yarısı yarısı değişti. Peki 28 Kasım 2025 güncel motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki son durum ne? İşte en güncel akaryakıt tabelası...

Ezgi Sivritepe

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Her gün işe otomobili ile gidip gelenler indirim ve zam haberlerini merak ediyor. Araç sahiplerini sevindirecek akaryakıta indirim ise bu gece yarısı itibarıyla geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.96
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz) G1

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik ile vergilerdeki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatları hızlı günler yaşıyor. Salı günü motorine indirim gelmişti. Bugün ise motorine yeniden indirim geldi. Ayrıca benzinin de fiyatı düştü.

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz) G2

Zam furyasının ardından indirim gelen akaryakıt tabelasındaki son durum ise araç sahipleri tarafından merak ediliyor. 

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz) G3

Benzinde 73 kuruş, motorinde 2 lira 11 kuruş indirim pompa fiyatına yansıdı. LPG'de ise değişim olmadı.

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz) G4

25 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum...

BENZİN FİYATLARI

Akaryakıt tabelasında çifte indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı (28 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogaz) G5

İstanbul (Avrupa): 54.37 TL

İstanbul (Anadolu): 54.22 TL

Ankara: 55.23 TL

İzmir: 55.55 TL

indirim gelse ne olur mal ve hizmetlere bindiren bindirdi hadi gidin de o bindirilenleri bir indirin..
bindir indir, bindir indir❗
