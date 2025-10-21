Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarındakı gelişmeleri araç sahipleri takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikler, jeopolitik gerilimlerde etkilenen akaryakıt fiyatlarının 21 Ekim 2025 tarihinde ne kadar olduğu araştırılıyor.
Araç sahipleri zam ve indirim haberlerini takip ediyor. Son alınan bilgiye göre akaryakıta indirim bekleniyor. 50 TL'ti geçen akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geleceği ise merak konusu oldu. Buna göre, motorine indirim bekleniyor. Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.
Akaryakıt tabelasına motorin indiriminin yarın yansıması bekleniyor. NTV'nin haberine göre, motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Peki 21 Ekim 2025 Salı günü motorin, benzin ve otogaz ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne? İşte akaryakıt tabelasında son durum...
