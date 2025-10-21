FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki fiyat dalgalanmaları akaryakıt tabelasını doğrudan etkiliyor. Buna göre, akaryakıta yeni bir indirim bekleniyor. Peki, akaryakıta ne zaman indirim gelecek? Motorin, benzin ve otogaz 21 Ekim 2025 tarihinde ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatlarındakı gelişmeleri araç sahipleri takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikler, jeopolitik gerilimlerde etkilenen akaryakıt fiyatlarının 21 Ekim 2025 tarihinde ne kadar olduğu araştırılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.24
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.71
Gazyağı
43.21

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G1

Araç sahipleri zam ve indirim haberlerini takip ediyor. Son alınan bilgiye göre akaryakıta indirim bekleniyor. 50 TL'ti geçen akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geleceği ise merak konusu oldu. Buna göre, motorine indirim bekleniyor. Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.

TARİH BELLİ OLDU

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G2

Akaryakıt tabelasına motorin indiriminin yarın yansıması bekleniyor. NTV'nin haberine göre, motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G3

Peki 21 Ekim 2025 Salı günü motorin, benzin ve otogaz ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne? İşte akaryakıt tabelasında son durum...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G4
  • Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) G5
  • Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt istasyonu Otogaz Akaryakıt indirim akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.