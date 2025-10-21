Akaryakıta indirim gelecek! Tarih belli oldu, araç sahipleri dikkat: Tabela değişecek (21 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK

Araç sahipleri zam ve indirim haberlerini takip ediyor. Son alınan bilgiye göre akaryakıta indirim bekleniyor. 50 TL'ti geçen akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geleceği ise merak konusu oldu. Buna göre, motorine indirim bekleniyor. Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim bilgisi bulunmuyor.