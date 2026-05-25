Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Avrupa hazır giyim sektöründeki iflas dalgasına Almanya'dan bir marka daha eklendi. Passau merkezli 163 yıllık moda devi Eterna'dan bir haber geldi. Eterna, ekonomik krizi aşamayarak faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Şirketin tüm üretim tesisleri ve mağazalarının haziran ayı sonunda kalıcı olarak kapatılacağı öğrenildi.

HAZİRAN SONUNDA KAPANACAK

Karar, markanın fabrikalarda ve genel merkezde çalışan yüzlerce çalışanını da etkiledi. Şirketin kadrosundaki 400 çalışanın işine son verildiği öğrenilirken Almanya'nın farklı bölgelerinde hizmet veren 34 mağazasının da haziran sonuna kadar kapatılacağı açıklandı.

YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKARILDI

Haberler'de yer alan habere göre; diğer yandan tasfiye sürecinde şirketin mağazalarında bulunan ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı.

Söz konusu kapanmanın, ham madde fiyatlarındaki yükseliş, satış hacminin düşmesi ve küresel piyasalardaki istikrarsızlıkla ilişkili olduğu belirtiliyor.