Akaryakıta zam bekleniyor... Fiyat artışının ne zaman gerçekleşeceği belli oldu! 20 Eylül 2024 güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı araç sahipleri akaryakıtta yaşanan hareketlilikleri sıkı bir şekilde takip ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı araç sahipleri akaryakıtta yaşanan hareketlilikleri sıkı bir şekilde takip ediyor.
Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.