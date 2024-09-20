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Akaryakıta zam bekleniyor... Fiyat artışının ne zaman gerçekleşeceği belli oldu! 20 Eylül 2024 güncel fiyatlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 09:42
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta indirim ve zam haberlerinin sık sık yayınlandığı bu dönemde güncel fiyatlar ne kadar? Akaryakıta zam kapıda mı? Benzinin litresi kaç lira? İşte detaylar...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı araç sahipleri akaryakıtta yaşanan hareketlilikleri sıkı bir şekilde takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.55
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.49
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.65
Gazyağı
35.08
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AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR? (20 EYLÜL 2024)

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bundan dolayı araç sahipleri akaryakıtta yaşanan hareketlilikleri sıkı bir şekilde takip ediyor.

SALI GÜNÜ İTİBARIYLA ZAMLI OLACAK!

SALI GÜNÜ İTİBARIYLA ZAMLI OLACAK!

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt
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