Akaryakıta zam yağmuru, motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı: "Bu gidişle 100 TL'yi de aşar"

Yeni yılda birçok kalemde fiyat artışları devam ederken motorine 9 günde 3. zam geliyor. Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte motorinin fiyatı 43 liraya dayanacak. Zamlarla ilgili vatandaşların bazıları alıştığını söylerken bir vatandaş da, "Sabah kalktığın zaman zamla tanışıyorsun. Bu gidişle 100 TL'yi de aşar" yorumunu yaptı.



