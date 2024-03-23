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Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine indirim (23 Mart Cuma güncel mazot-benzin fiyatı)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.03.2024 10:08
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki, benzin fiyatları ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı ve gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarında 1 liralık indirim gerçekleşti. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte 23 Mart 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Milyonlarca araç sürücüsü, benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Son olarak akaryakıtta tabelayı bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. İşte 23 Mart 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası İstanbul benzin-motorin fiyatları…

BENZİN

Yerel Seçim 2024

AKARYAKIT FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.

BENZİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

BENZİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Araç sürücüleri motorindeki indirim haberinin ardından benzin fiyatlarında da bir indirim ya da zam olup olmadığını merak ediyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

23 MART 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

23 MART 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt fiyatları motorin indirim
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