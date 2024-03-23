Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine indirim (23 Mart Cuma güncel mazot-benzin fiyatı)

Milyonlarca araç sürücüsü, benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Son olarak akaryakıtta tabelayı bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. İşte 23 Mart 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası İstanbul benzin-motorin fiyatları…



