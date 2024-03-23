Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Motorine indirim (23 Mart Cuma güncel mazot-benzin fiyatı)

Milyonlarca araç sürücüsü, benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Son olarak akaryakıtta tabelayı bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. İşte 23 Mart 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası İstanbul benzin-motorin fiyatları…
Döviz kuru ve petroldeki düşüşün ardından motorine indirim geldi.
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim gerçekleşti.
Araç sürücüleri motorindeki indirim haberinin ardından benzin fiyatlarında da bir indirim ya da zam olup olmadığını merak ediyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
23 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;