Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyor (14 Şubat Çarşamba güncel benzin mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatlarının artışa geçmesi ve doların güçlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Dün motorine büyük zam gelmesinin ardından bu kez benzine zam geliyor. 14 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,79 TL zam bekleniyor. Zam pompaya yansıyacak.Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 41,12 TL'ye çıkacak ve rekor kıracak.
Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.