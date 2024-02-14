Akaryakıtta yeni zam haberi! Motorin rekor kırmıştı, sıra onda! Zam geliyor (14 Şubat Çarşamba güncel benzin mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatlarının artışa geçmesi ve doların güçlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Dün motorine büyük zam gelmesinin ardından bu kez benzine zam geliyor. 14 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?



