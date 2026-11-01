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1 yıldır duruyordu: 'Kapatıyoruz! Zararına' ilanı için mağazaya ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, İstanbul Kadıköy'deki halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir duran 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanına ilişkin mağazaya idari ceza uyguladı.

1 yıldır duruyordu: 'Kapatıyoruz! Zararına' ilanı için mağazaya ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri indirim ve fırsat algısıyla alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanının yer aldığı tespit edildi" denildi.

1 yıldır duruyordu: Kapatıyoruz! Zararına ilanı için mağazaya ceza 1

"İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI VE REKLAMIN KALDIRILMASI KARARI ALINDI"

Açıklamada "Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda işletme hakkında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 29/1'inci maddeleri uyarınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62'nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verilerek, idari yaptırım uygulandı ve reklamın kaldırılması kararı alındı. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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reklam indirim halı mağaza
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