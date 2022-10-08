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Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

08.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank uygulaması çöktü mü? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü uygulamayı kullanmak isteyen birçok kişi sorunlar karşılaştı. Birçok kişi sabah saatlerinden itibaren müşteri hizmetlerini arayarak konuya ilişkin destek almaya çalışıyor. Mobil bankacılıkta yaşanan sorunun nedeni merak konusu oldu. Peki, Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi? Akbank mobil uygulamada sorun ne zaman düzelecek?

Akbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

AKBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 8 Ekim 2022 Cumartesi günü hatayla karşılaştı. Sorunun 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana yaşandığı öğrenildi.
Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

AKBANK MOBİL UYGULMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

AKBANK MOBİL UYGULMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?
Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde:
"Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."
Sorun devam ettiği takdirde bankanın müşteri hizmetlerini arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numarası, kullanıcı kodu ve mobil şifre ile hizmet alınabilmektedir. Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
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Akbank akbank mobil akbank mobil bankacilik
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