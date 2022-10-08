Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

Akbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

AKBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 8 Ekim 2022 Cumartesi günü hatayla karşılaştı. Sorunun 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

AKBANK MOBİL UYGULMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK? Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde:

"Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."