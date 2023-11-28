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Akkuyu NGS’de sona gelindi! İlk elektrik Temmuz 2025’te devrede: Öncelik ticari işletmelerin

28.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımında sona gelindi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi olurken, 2025'te ilk ünitenin tamamen ticari işletmeye alınması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) uzun süreli ve güvenli çalışması için ilk ünitenin devreye alınması aşamasında tüm ekipmanların kontrol edileceğini belirtti.

Romanets, yapımı Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde gelinen aşamayı ve yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi

Akkuyu NGS'nin, dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası olduğunu dile getiren Romanets, "Santralde 4 güç ünitesini aynı anda kuruyoruz.
Neredeyse 30 bin kişi çalışıyor. Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat şeklinde devam ediyoruz." dedi.

BİRİNCİ ÜNİTEDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

BİRİNCİ ÜNİTEDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Romanets, santralin birinci ünitesindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Birinci ünitede şu an genel inşaat çalışmaları bitmek üzere.
'Devreye alma çalışmaları' dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada bütün unsurları ve ekipmanları kontrol edeceğiz. Bunun sayesinde santralimiz uzun ve güvenli şekilde çalışıyor olacak." diye konuştu.
Santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl uzatılma imkanı olduğunu ifade eden Romanets, "Ana önceliğimiz güvenlik. 2025'te ilk üniteyi tamamen ticari işletmeye almak durumundayız.
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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
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