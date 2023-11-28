Akkuyu NGS’de sona gelindi! İlk elektrik Temmuz 2025’te devrede: Öncelik ticari işletmelerin

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) uzun süreli ve güvenli çalışması için ilk ünitenin devreye alınması aşamasında tüm ekipmanların kontrol edileceğini belirtti.
Romanets, yapımı Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde gelinen aşamayı ve yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde öncelik uzun süreli ve güvenli enerji üretimi
Akkuyu NGS'nin, dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası
olduğunu dile getiren Romanets, "Santralde 4 güç ünitesini aynı anda
kuruyoruz.
Neredeyse 30 bin kişi çalışıyor. Çalışmalarımıza 7 gün 24
saat şeklinde devam ediyoruz." dedi.
BİRİNCİ ÜNİTEDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Romanets, santralin birinci ünitesindeki çalışmaların hızla
sürdüğünü belirterek, "Birinci ünitede şu an genel inşaat çalışmaları
bitmek üzere.
'Devreye alma çalışmaları' dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Bu
aşamada bütün unsurları ve ekipmanları kontrol edeceğiz. Bunun sayesinde
santralimiz uzun ve güvenli şekilde çalışıyor olacak." diye konuştu.
Santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl
uzatılma imkanı olduğunu ifade eden Romanets, "Ana önceliğimiz güvenlik.
2025'te ilk üniteyi tamamen ticari işletmeye almak durumundayız.