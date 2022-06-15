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Aktarda kilosu yüzlerce lira! Hemen her sokakta var, kimse toplamıyor

15.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının vazgeçilmez bitkilerinden biri olan ıhlamurun kilosu, Şubat ayında yapılan zamlarla birlikte kilosu 500 liradan satışa sunuluyordu. Çok sayıda hastalığa şifa olan ve özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tüketilen ıhlamurun hemen her sokakta bulunmasına rağmen kimse toplamıyor.

Bursa'nın çeşitli park ve cadde kenarlarında ıhlamur ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar Haziran ayının girmesiyle birlikte çiçek açtı. Ağaçların açtığı çiçekler muhteşem bir kokusu salgılarken, vatandaşlar bu güzel kokuyu içine çekmek için ağaçların altında yürüyüşe çıkıyor veya dinleniyor. Kışın çayı soğuk algınlığına karşı tüketilen ıhlamurların çiçeklerinin kilosu yüzlerce liradan satılıyor.

Vatandaşlar kilosu yüzlerce lira olan bu ıhlamurları güzel kokusundan istifade etmek için toplamıyor. Ihlamurlar her yıl çiçek açtığında Bursa sokakları muhteşem bir kokuyla kaplanıyor. Vatandaşlarda bu güzel kokuyu çiçekler dökülene kadar teneffüs ediyor.

Ihlamur çiçeklerinin çok güzel koktuğunu ifade eden Bursalılar "Şehrin parklarında ve caddelerinde ıhlamur ağacı var, bu ağaçlar çiçek açtığında çok güzel kokuyor. Bu ağaçların altında gezmek kokusunu teneffüs etmek çok keyifli. Biz güzelliği çiçekler dökülene kadar yaşıyoruz. Bu ıhlamur ağaçlarının daha çok ekilmesini talep ediyoruz" dedi.

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