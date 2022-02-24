Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından altın, dolar, petrol fiyatlarında hareketlilik hızlandı. Borsa İstanbul’da yüzde 7,5 değer kaybı yaşayarak güne başlamasının ardından devre kesici uygulandı. Dolar 14 liranın üzerini gördü. Ons altın 14 ayın zirvesine çıkarken, gram altında 900 lira sesleri yükseldi. Petrol fiyatları 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Mynet Özel / Sinem Eryılmaz Piyasalarda endişe havası hakim olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara rahat bir nefes aldıracak tahmin geldi. İşte Türkiye ve dünya piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri…

Piyasalarda savaş paniği

ONS ALTIN 14 AYIN ZİRVESİNDE Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.949,11 dolar seviyesini gördü ve son 14 ayın zirvesine çıktı. 1.949 dolar ile 4 Ocak 2021'deb bu yana görülen en yüksek seviyi gören altın fiyatları sonrasında 1.940 dolardan işlem görüyor. Spot altında düne göre yükseliş yüzde 1,5 civarında.

GRAM ALTIN 900 LİRAYA YÖNELDİ Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının ardından 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 5,5 değer kazanarak 890 liraya yaklaştı.

DOLAR TIRMANIŞA GEÇTİ Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişelerle 13,90 seviyesinin üzerini gördü. Gün içerisinde yüzde 2,5'ten fazla yükselişle 14,20'yi gören dolar kuru en son 21 Aralık günü bu seviyeleri görmüştü. Euro/TL de 16 seviyesine tırmandı.

BITCOIN KAZANÇLARINI GERİ VERDİ 38 bin doların üzerinde bir toparlanmanın ardından bitcoin fiyatı 39 bin 250 dolar seviyesinin üzerinde satıcılarla karşılaştı. Bitcoin bu ayki kazançlarını silerken güçlü bir düşüş başlattı ve 37 bin 500 dolar civarında birçok desteği kırdı. Fiyat 35.000 dolar seviyesinin altında düşerek 33 bin 500 dolara doğru düşme riskini artırdı.