ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL | Yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL? Daha da yükselecek mi? "Gözünüzü kapayın alın" diyerek açıkladı... Tek şart Trump

Bunların hepsini Trump dile getirdi. Hepsini yapmasa da bu yoldaki adımlarıyla piyasaları çok karıştırır. Bu durumda enflasyona sebep olur. Enflasyonda faizleri artıracağı için aslında kötü gibi gözükür ama şöyle bir hikaye var; Çin mallarına yüzde 60 vergi koyacağı için Çin'in şu anda elinde 780 milyar dolarlık Amerikan tahvili var.