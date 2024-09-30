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  4. ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL | Yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL? Daha da yükselecek mi? "Gözünüzü kapayın alın" diyerek açıkladı... Tek şart Trump

ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL | Yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL? Daha da yükselecek mi? "Gözünüzü kapayın alın" diyerek açıkladı... Tek şart Trump

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.09.2024 06:58
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30 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son günlerdeki yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları yeni haftanın ilk, Eylül ayının son gününe de hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın güncel fiyatı yakından takip edilirken, altın yatırımıyla ilgili "Gözünüzü kapayın alın" çıkışı dikkat çekti. İşte 30 Eylül çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları grafik tablo...

Altın fiyatları güncel durum yakından takip edilirken, "30 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Eylül ayının son gününde yatırımcılar güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış fiyatlarını yakından takip ederken, "Altın yükselecek mi?" sorusun yanıtıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte 30 Eylül altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.914,59
2.914,96
% -0.18
07:06
Ons Altın / TL
90.666,80
90.756,77
% -0.11
07:21
Ons Altın / USD
2.654,46
2.654,91
% -0.14
07:21
Çeyrek Altın
4.663,34
4.765,96
% -0.18
07:06
Yarım Altın
9.297,53
9.531,92
% -0.18
07:06
Ziynet Altın
18.653,35
19.005,53
% -0.18
07:06
Cumhuriyet Altını
20.311,00
20.618,00
% -0.05
13:07
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ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2024

ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2024

Gram altın fiyatları bugün 2 bin 917 lira seviyesinden haftaya başlarken, çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 768 lira seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın ise fiyatı 9.536,00 TL olarak işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Yatırımcıların merak ettiği "Altın yükselecek mi?" sorusuna Sözcü TV yayınında cevap veren Murat Muratoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altın için Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanmasının kriitk olduğunu belirten Muratoğlu, "Eğer Trump seçilirse, gözünüzü kapayın altın alın bence. Yani ben öyle yapacağım en azından kendim için." dedi.

Muratoğlu, söz konusu iddiasının sebebini şöyle açıkladı;

"Çünkü Trump dünyadaki bütün ülkelere vergi koyacak. Özellikle Çin'e yüzde 60 vergi koyacak. Dünyadaki diğer ülkelere yüzde 10 vergi koayacak. Yüzde 60, yüzde 10 vergi koyacağı gibi dolarla iş yapmayanlara da yüzde 100 vergi koyacak.

Bunların hepsini Trump dile getirdi. Hepsini yapmasa da bu yoldaki adımlarıyla piyasaları çok karıştırır. Bu durumda enflasyona sebep olur. Enflasyonda faizleri artıracağı için aslında kötü gibi gözükür ama şöyle bir hikaye var; Çin mallarına yüzde 60 vergi koyacağı için Çin'in şu anda elinde 780 milyar dolarlık Amerikan tahvili var.

870 milyar dolarlık Amerikan tahvilini misiileme olarak satmaya başlayacak Çin ve yerine altın koymak zorunda. Altın koyacak.

Anahtar Kelimeler:
Altın Donald Trump altın fiyatları abd
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