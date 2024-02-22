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  4. Altın fiyatları alış satış makası açıldı! Bankadan kaçan altınını oraya sakladı: İslam Memiş, ‘Vatandaşı zarar ettirdi’ diyerek açıkladı

Altın fiyatları alış satış makası açıldı! Bankadan kaçan altınını oraya sakladı: İslam Memiş, ‘Vatandaşı zarar ettirdi’ diyerek açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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Altın ve borsadaki yükseliş hız kazanınca yatırımcılar tasarruflarını arttırdı. Hükümet yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması için hazırlık yaparken raporda çok dikkat çeken ayrıntı göze çarptı. Tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada, sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, bankadaki altın alış satış farkının çok olduğunu, yatırımcının zarar ettiği için yastık altına yöneldi.

Geçtiğimiz yıl altın fiyatları yüzde 82,68 yükselerek yatırımcıya en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de 2023 yılını yüzde 35,6 yükselişle bitirmişti. Altın ve hisselerde yaşanan yükseliş yatırımcının dikkatinden kaçmadı. Bu durum verilere de yansıdı.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre (TTEA) tasarruf sahipliği yeniden yükselerek, yüzde 23.3'e ulaştı. Böylece araştırmanın başladığı 2011'den bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu.

Anlık Borsa

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Hisse senetleri 2023’ün ilk çeyreğinden beri yükseliş göstermeye devam etti, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir artışla yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

KADINLAR YASTIK ALTI ALTINA, ERKEKLER BORSAYA KOŞTU

KADINLAR YASTIK ALTI ALTINA, ERKEKLER BORSAYA KOŞTU

Erkekler hisse senedini kadınlara oranla daha çok tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi. 2023 dördüncü çeyreğinde kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları 5 puan farkla yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve 6 puan farkla vadesiz hesap oldu.

Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise 9 puan farkla hisse senedi ve borsa ve 7 puan farkla döviz vadeli hesap oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 8 olarak gerçekleşirken, bu oran TL vadeli hesapta yüzde 6 oldu. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6’dan yüzde 4’e geriledi.

CEVDET YILMAZ: YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

CEVDET YILMAZ: YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ancak yastık altındaki dikkat çeken artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları bir kez daha gündeme geldi. Yılmaz geçtiğimiz aylarda yaklaşık 5 bin ton altının yastık altında bulunduğunu belirtmiş, “Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir” demişti.

“VERGİ GELECEK DİYE YASTIK ALTINA YÖNELDİLER”

“VERGİ GELECEK DİYE YASTIK ALTINA YÖNELDİLER”

Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son aylarda yatırımcıların yastık altına yönelmesinin çeşitli nedenleri var. Bunun birinci nedeni güven. Güven eksikliği vatandaşı sistemden uzaklaştırdı ve yastık altına itti. İkincisi ise yeni vergi sistemi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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