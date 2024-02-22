Altın fiyatları alış satış makası açıldı! Bankadan kaçan altınını oraya sakladı: İslam Memiş, ‘Vatandaşı zarar ettirdi’ diyerek açıkladı

Geçtiğimiz yıl altın fiyatları yüzde 82,68 yükselerek yatırımcıya en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de 2023 yılını yüzde 35,6 yükselişle bitirmişti. Altın ve hisselerde yaşanan yükseliş yatırımcının dikkatinden kaçmadı. Bu durum verilere de yansıdı.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

ING Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre (TTEA) tasarruf sahipliği yeniden yükselerek, yüzde 23.3'e ulaştı. Böylece araştırmanın başladığı 2011'den bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu.



