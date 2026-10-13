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Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin buzdolaplarındaki ürünler, soğuk zinciri bozulduğu için imha edildi. Cooperative U Üst Düzey Yöneticisi Dominique Schelcher "Taze ürünlerin korunması ve Fransızların gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez" dedi.

Fransa'da marketlere uzaktan 'eşi benzeri görülmemiş' saldırı: Bir gecede hepsi gitti

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede Intermarche, Netto, Cooperative U zincir marketlerine ait yüzlerce marketin buzdolapları için kullandığı soğutma sistemine yönelik siber saldırı yapıldı.

Saldırıyı yapan korsanlar, söz konusu sisteme girerek marketlerin buzdolaplarının derecesini uzaktan değiştirdi.

Bu durum, birçok marketin buzdolaplarındaki taze ve buzlu gıda ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmasına neden oldu. Marketler de söz konusu ürünleri imha etti.

Yaşanılan durum, Alsace Bölgesi'ndeki 2 markette 270 bin avro kayba neden oldu.

Henüz resmi bir veri paylaşılmasa da ülke genelindeki marketler için bu ürün kayıplarının maliyetinin birkaç milyon avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

Fransa da marketlere uzaktan eşi benzeri görülmemiş saldırı: Bir gecede hepsi gitti 1

"SON DERECE CİDDİ VE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM"

Cooperative U Üst Düzey Yöneticisi Dominique Schelcher, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cooperative U'ye ait birçok marketin soğutma tesisatına yönelik gece saatlerinde siber saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

Ekiplerinin durumu bir an önce düzeltmek için seferber olduğunu aktaran Schelcher, bu saldırının tamamen aydınlatılması için soruşturmanın gerekli olacağını kaydetti.

Schelcher, "Taze ürünlerin korunması ve Fransızların gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Fransa market
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zararın kime ne faydası var?
herseyi internete endexli yapmamak lazim
Bu marketler nerde yetişiyor yahu. Biz alışkın değiliğiz böyle marketlere. Biz soğuk zinciri bozulduğu için zarar eden marketi görmeyi bırakın, skt geçmiş ürünleri hatta küflenmiş ürünleri satmaya çalışan marketlere alışığız. Böyle bir durumda en savunmasız insanlar yani gözü görmeyen yaşlılar ve okuma yazmayı bilmeyen küçük çocuklar zarar görürmüş. Kimin umrunda.
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