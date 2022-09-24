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Altın fiyatları düşüşü sonrası oraya koştular! En fazla talep iki ürüne...

24.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta gerileyen altın fiyatları yatırımcılarını harekete geçirirken, Aksaray’da kuyumcularda hareketlilik yaşandı. Kuyumcu esnafı, düşüşün önümüzdeki haftalarda yükseleceği sinyalini vererek, “Her düşüş bir fırsattır” dedi.

Gram altın fiyatının gerilemesiyle birlikte kuyumcu esnafı yatırım yapacak vatandaşlara uzun vadede kar etmelerinin fırsat olduğunu belirterek, "Her düşüş bir fırsattır" tavsiyesinde bulundu. Hafta başında gram altının fiyatında gerileme görülürken, Aksaray'da yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kentte kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti.

Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.
Hafta başından bugüne kadar yoğun mesai yapan kuyumcular çeyrek altın ve işçilikli ziynetin yanı sıra gram bazında külçe altın sattıklarını belirterek yoğunluğu anlattı.
Kuyumcu vitrinlerinde işçiliği olmayan ziynetlere göz gezdiren yatırımcılar, kuyumcuları dikkate alarak uzun vadede yatırımlarını yaptı. Bin liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, kuyumcu Mustafa Aslan, "her düşüş alım için bir fırsattır" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.
Kuyumcu Aslan, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Ama tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim her düşüş alım için bir fırsattır. Bunu da altın yatırımcıları özellikle değerlendiriyor. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara.
Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşünden sonra bir yükseliş gösterecek. Her düşüş alım için bir fırsattır. Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyorum.
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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