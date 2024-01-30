Altın fiyatları Fed'e odaklandı! Uzman isim "2024'te altın altın çağını yaşayacak" dedi, tarih vererek yatırımcıları uyardı: "Yılın son alım fırsatı"

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran altın, son dönemde dalgalı seyir izlerken yatırımcılar altındaki son durumu takip etmeye devam ediyor. 31 Ocak Çarşamba günü kararını açıklayacak Fed'in yakın vadede faizleri yüksek seviyelerde tutacağı beklentisi güçlendi. Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Mart’ta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, Mayıs’ta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan piyasalar yılın ilk toplantısında Fed’in faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Fed kararı öncesi yatırımcıları uyararak, "Bu dönemi yılın son alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz" dedi. 2024 yılının altın için "altın çağ" olacağını ileri sürdü. İşte detaylar....
İslam Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Altın alacaklar için yine muhteşem fırsatı son haftada vermeye devam ediyor. Geçen hafta 'Önümüzdeki hafta da altın ve gümüş fiyatları baskılanmaya devam edecek. Fed'e kadar bu dolar karşısındaki varlıklar baskılanmaya devam edecek' söylemim vardı. Bu baskılanma Fed sonrası yeniden yükseliş trendi bizi bekliyor."
"Gram altının 1986 lira seviyesinde olduğunu, serbest piyasalarda fiziki altın tarafından 2040 -2050 lira seviyesinde seyrettiğini görüyorsunuz. Fed'e kadar olan süreçte 2050, 2040,2070 aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim."
"Yine aynı düşüncem geçerli. Fed'e kadar olan süreçte 2050 devamında 2040 lira fiziki altın tarafında destek seviyesini takip ediyor olacağım."
"Özellikle bu hafta düğün yapacaklar, altın almayı düşünenler, altın borcu olanlar bu haftayı kaçırmaması gerekiyor. Yılın son alım fırsatı olarak bunu değerlendirebiliriz."
"Tekrar 2070 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Daha sonra kademeli bir şekilde dalgalı bir seyir göreceğiz ama ondan sonraki hedef 2090, 2150 yaz aylarında 2500, 2700 ve yılın son çeyreğinde 3 bin lira seviyelerini beklemeyi sürdüreceğiz."