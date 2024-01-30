Altın fiyatları Fed'e odaklandı! Uzman isim "2024'te altın altın çağını yaşayacak" dedi, tarih vererek yatırımcıları uyardı: "Yılın son alım fırsatı"

İslam Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Altın alacaklar için yine muhteşem fırsatı son haftada vermeye devam ediyor. Geçen hafta 'Önümüzdeki hafta da altın ve gümüş fiyatları baskılanmaya devam edecek. Fed'e kadar bu dolar karşısındaki varlıklar baskılanmaya devam edecek' söylemim vardı. Bu baskılanma Fed sonrası yeniden yükseliş trendi bizi bekliyor."