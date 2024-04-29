Altın fiyatları için geri sayım başladı, son 2 gün! Yatırımcıların gözü kritik kararda, en ufak sinyal bile yansıyacak: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. En son mart ayında faizi 23 yılın en yükek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığında tutan FED'in, mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı bekleniyor. Mayıs ayı FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakın takibinde yer alıyor. Faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam verileri dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı iç piyasada dalgalı seyirde kapatan altın fiyatlarında karar sonrasında ne olur?

