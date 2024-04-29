Altın fiyatları için geri sayım başladı, son 2 gün! Yatırımcıların gözü kritik kararda, en ufak sinyal bile yansıyacak: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için geri sayım başladı. En son mart ayında faizi 23 yılın en yükek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığında tutan FED'in, mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı bekleniyor. Mayıs ayı FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakın takibinde yer alıyor. Faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam verileri dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı iç piyasada dalgalı seyirde kapatan altın fiyatlarında karar sonrasında ne olur?
FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saa
Dünya gazetesine konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarında öne çekilmiş bir yükseliş hareketi görüyoruz. Para birimlerine olan güvenin azalması ile birlikte merkez bankaları altın alıyor." dedi.
Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:
"Bunun yanı sıra Hindistan ve Çin’de bireylerin para birimlerine olan güvenin azalması ile birlikte enflasyona karşı korunmak isteyen vatandaşların altın alımlarının hızlandığını görüyoruz"
"Ons altında 2.300 dolar ve üzerindeki seyir sürdüğü sürece yükseliş devam edecektir."
"Fed’in faiz indirimlerinin haziran sonrasına ötelenmesine rağmen altın fiyatlarında bir düşüş olmadığını görüyoruz."