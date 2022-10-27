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  4. Altın için ralli olasılığı masada! Fiyatları yönlendiriyor: 4 analistten dikkat çeken altın yorumu…

Altın için ralli olasılığı masada! Fiyatları yönlendiriyor: 4 analistten dikkat çeken altın yorumu…

27.10.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların altın fiyatları grafiği takibi başladı. Uzun süredir düşüş yaşayan altın fiyatları dün yeniden yükselişe geçti. Yükseliş sonrası dört analistten kritik yorum geldi. Fed öncesi kısa vadeli ralli olasılığının masada olduğunu söyleyen analistler, “Altın piyasasındaki dalgalanmaları, şu anda uzun zamandır düşmanı olan ABD dolarının iniş çıkışları yönlendiriyor” yorumunu yaptı. Peki ons altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 27 Ekim 2022 canlı ve güncel rakamlar...

Altın fiyatlarında dolar endeksi ve tahvillerdeki gerileme ile yükseliş başladı. Enflasyondaki yükseliş ile ABD Merkez Bankası Fed’in 1-2 Kasım’daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Aralık beklentileri de 75 baz puana yükseldi. Ancak dolar ve tahvillerdeki gerileme 75 baz puan beklentisini geriletti. 50 baz puan ihtimali de konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerle ons altın fiyatları dün 1677 doların üzerine kadar yükseldi. Bugün ise 1673 dolardan yeşil bölgede işlem görüyor. 1000 lira psikolojik seviyesini aşan gram altın ise bu sabah 998 liradan değerleniyor.

Yatırımcılar altın piyasasındaki hareketlilik sonrası uzman yorumlarını araştırırken 4 önemli isimden altın yorumu geldi.

İŞTE ALTIN FİYATLARI İÇİN ANALİSTLERİN YORUMLARI…

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong:

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong:
“Altın fiyatlarındaki düşüş pozisyonuyla, Fed’den herhangi bir faiz yavaşlaması belirtisi sunulursa, muhtemelen güçlü bir kısa vadeli ralli olasılığı masada olur.”

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn:

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn:
“Dolarda bir miktar zayıflık ve diğer bazı para birimlerinde dolar karşısında bir miktar yükseliş görüyoruz. Bu altını tekrar yukarı itiyor. Fed’in beklenen 75 bps altında bir faiz artırımı yapması halinde, bu faiz artışlarında bir yavaşlamaya işaret edecektir. Dolayısıyla, etkisi altın fiyatları için yukarı yönlü olacaktır. Ancak altın yatırımcıları, daha somut bir şey bekliyor.”

FXTM’den Lukman Otunuga:

FXTM’den Lukman Otunuga:
“1.655 doların altındaki sürekli altın zayıflığının, kapıları sırasıyla 1.615 dolar ve 1.600 dolara açması mümkün. Ayrıca, 1.655 doların üzerindeki bir kırılmanın 1.670 dolar ve 1.680 dolara doğru bir yükselişi tetiklemesi muhtemel.”

SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski:

SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski:
“Altın piyasasındaki dalgalanmaları, şu anda uzun zamandır düşmanı olan ABD dolarının iniş çıkışları yönlendiriyor. Ancak yatırımcıların, euro, sterlin ve yen gibi diğer para birimlerine göre altının daha iyi performans gösterdiğini unutmaması gerekiyor. Bu da bir değer saklama aracı olarak rolünü sürdürdüğünü gösteriyor. Örneğin, bu yıl, altın bir değer deposu olarak kalmayı başardı. Öte yandan, yen, onu desteklemek için BoJ’un birden fazla müdahalesinin gerekli olduğu noktaya kadar çöktü. Bu doğrultuda ancak karışık bir başarı elde etti.”
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