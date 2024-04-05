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Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.04.2024 08:52
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Altın fiyatlarında son gelişmeler... Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen altın dün rekor tazeledi. Ünlü banka JP Morgan'dan da altın için yeni zirve tahmini geldi. (5 Nisan 2024 gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak dün rekor yeniledi.Altında yükseliş sürecek mi? JP Morgan analistlerinde altın için yeni zirve tahmini geldi.


Canlı Borsa

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatlarında son gelişmeler... Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen altın dün rekor tazeledi. Ünlü banka JP Morgan'dan da altın için yeni zirve tahmini geldi. (5 Nisan 2024 gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Ons altın dün sabah 2 bin 313.60 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Altın son 1 ayda yüzde 17.28 ve yılbaşından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70'yi buldu.

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer aldı.

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre, JPMorgan Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altın fiyatıyla ilgili 2 bin 500 dolara ulaşması “olasılığını” gündeme getirdi.

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu şekilde devam edersek kesinlikle bir tür hava cebi olması gerektiğini düşünüyorum ya da bir düzeltmeye gireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

5 NİSAN 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın rekor kırarken iç piyasada da 5 Nisan'da altın fiyatları şu şekilde:

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