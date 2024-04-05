Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak dün rekor yeniledi.Altında yükseliş sürecek mi? JP Morgan analistlerinde altın için yeni zirve tahmini geldi.
Altın fiyatlarında son gelişmeler... Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen altın dün rekor tazeledi. Ünlü banka JP Morgan'dan da altın için yeni zirve tahmini geldi. (5 Nisan 2024 gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)
Ons altın dün sabah 2 bin 313.60 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Altın son 1 ayda yüzde 17.28 ve yılbaşından bu yana yüzde 14.12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12.70'yi buldu.
Altın fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer aldı.
Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre, JPMorgan Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altın fiyatıyla ilgili 2 bin 500 dolara ulaşması “olasılığını” gündeme getirdi.
Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu şekilde devam edersek kesinlikle bir tür hava cebi olması gerektiğini düşünüyorum ya da bir düzeltmeye gireceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Ons altın rekor kırarken iç piyasada da 5 Nisan'da altın fiyatları şu şekilde: