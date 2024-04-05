Altın fiyatları kritik seviyeyi aşıp rekor kırmıştı! 200 dolar detayı! Dev bankadan altın için yeni zirve tahmini...

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu şekilde devam edersek kesinlikle bir tür hava cebi olması gerektiğini düşünüyorum ya da bir düzeltmeye gireceğiz." değerlendirmesini yaptı.