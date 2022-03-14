Altın fiyatları son dakika! 14 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mart 2022 Pazartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 14 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.