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Altın fiyatları son dakika! 14 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mart 2022 Pazartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL?

14.03.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında değişim devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşı döviz ve akaryakıta yansıdığı gibi altın fiyatlarına da yön vermeyi sürdürüyor. Çok sayıda vatandaş 14 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mart 2022 Pazartesi 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek altın kaç TL? gibi soruların yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. yapıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları haftanın ilk gününde de vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak konusu oldu. 14 Mart 2022 Pazartesi günü altın fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

14 MART PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

14 Mart Pazartesi gününde de altın fiyatlarında değişim sürüyor. İşte güncel fiyatlar...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın fiyatı alış: 941,75 satış: 942,00

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 6.190,00 Cumhuriyet altını satış: 6.267,00

YARIM ALTIN KAÇ TL?

YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın alış: 3.068,00 Yarım altın satış: 3.113,00

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın fiyatı alış: 1.495,95 satış: 1.530,92
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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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