ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Ağustos 2022 Salı

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. Peki 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 16 Ağustos salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.