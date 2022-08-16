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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Ağustos 2022 Salı

16.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu nedeniyle hediye olarak altın almak isteyen kişiler internette tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatını araştırıyor. Peki 16 Ağustos 2022 Salı altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok tercih edilen gram ve çeyrek altın oluyor. Peki 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 16 Ağustos salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 16 AĞUSTOS 2022 SALI

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.027,81'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.028,13 lira satış fiyatı 1.028,35 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.779,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.723,00 TL satış fiyatı6.723,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.401,00 TL'den yapan yarım altın, 3.360,00 TL alış 3.405,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.700,00 TL seviyesinde yapmıştı. 16 Ağustos itibariyle 1.685,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.702,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 6.900,00 TL, Tam altın satış fiyatı: 6.969,00 TL
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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları son dakika
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