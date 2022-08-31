ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ve tam altın fiyatları internette araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...