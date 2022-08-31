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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

31.08.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yan haftanın ikinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün aşağı yönlü ivme gösteren altın fiyatlarında 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü sabah saatlerinde hareketlilik devam ediyor. Peki 31 Ağustos altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ve tam altın fiyatları internette araştırılmaya başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

31 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ağustos Salı günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.007,09 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.007,64 lira satış fiyatı 1.007,82 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.658,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.583,00 TL satış fiyatı 6.660,00 TL üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.670,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ağustos itibariyle 1.653,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.671,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.340 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.295,00 TL alış ve 3.343,00 TL satış fiyatına sahip.
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