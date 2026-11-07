10 meslek grubuna yeşil pasaport için gözler Meclis'te!

Türkiye'de yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik talepler TBMM gündemindeki yerini koruyor. Meclis'e sunulan kanun tekliflerinde pilotlardan doktorlara, eczacılardan mühendislere kadar farklı meslek gruplarına hususi damgalı pasaport verilmesi talep ediliyor.

Tekliflerde bazı meslekler için 5, bazıları için 10 ve 15 yıllık çalışma şartı öngörülüyor.

5 YIL UÇUŞ SÜRESİ

Yeşil pasaport hakkı tanınması istenen meslek grupları arasında pilotlar da bulunuyor. TBMM'ye sunulan teklifte, pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl boyunca fiilen uçuş hizmetinde çalışan kişilerin yeşil pasaport alabilmesi öneriliyor.

DOKTOR VE ECZACILARA 15 YIL ŞARTI

Sağlık alanında çalışan meslek grupları için de yeni düzenleme talepleri bulunuyor. 13 Ekim 2026'da TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kamu veya özel sektörde en az 15 yıl fiilen görev yapan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yeşil pasaport alabilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde özel sektörde çalışan ve gerekli kıdem şartını karşılayan sağlık çalışanları da kapsamdan yararlanabilecek.

MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN 10 VE 15 YIL ŞARTI

Bir diğer grup ise mühendisler ve mimarlar. TBMM'ye sunulan tekliflerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) kayıtlı meslek mensuplarının 10 veya 15 yıllık mesleki kıdemlerinin bulunması şartıyla yeşil pasaport alabilmesi gündeme getiriliyor.

Ayrıca en az 15 yıllık mesleki deneyimi bulunan serbest eczacılar, serbest çalışan doktorlar, mühendisler ve mimarlar da teklif kapsamında yer alıyor.

MUHTARLAR VE MALİ MÜŞAVİRLER DE KAPSAMA ALINMAK İSTENİYOR

16 Eylül 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde muhtarlar ve mali müşavirler için de düzenleme yapılması talep ediliyor.

Teklifte köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra yeminli mali müşavirler ile en az 15 yıl kıdeme sahip serbest muhasebeci mali müşavirlerin yeşil pasaport alabilmesi öngörülüyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN TEKLİF SUNULDU

Öğretmenlerin yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik bir kanun teklifi de TBMM'ye sunuldu. Teklifte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan ve en az 10 yıllık hizmet süresini dolduran öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, 10 yıllık çalışma şartını karşılayan özel okul öğretmenleri de yeşil pasaport hakkı elde edebilecek.

Pilotlar, sağlık çalışanları, mühendisler, mimarlar, muhtarlar, mali müşavirler ve özel okul öğretmenlerini ilgilendiren düzenlemeler henüz yürürlüğe girmedi. Kanun tekliflerinin yasalaşması için TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.