Altın fiyatları yatırımcılarının kafasını karıştırdı: Kapalıçarşı ile 40, Darphane ile 200 TL'lik fark! 6 ayda yüzde 43 arttı...

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.256 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı bugün ise ekranlarda 1.282 TL olarak görülürken Kapalıçarşı’da ise 1.324 TL’den satışa sunuluyor. Ons altın fiyatı da 1.954 dolardan değerleniyor. Aynı dakikalarda kuyumcularda çeyrek altın 2.313 lira, Cumhuriyet altını da 9.511 liradan satılıyor.

BORÇ KRİZİ VE FED FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Öte yandan, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI ÇOK DAHA YÜKSEK

Fiziksel altına olan talebi kısmak için Darphane’nin piyasaya sürdüğü altın sertifikası yükselişine devam ediyor. Borsa İstanbul’da işlem gören sertifika an itibariyle 14,74 seviyesinde bulunurken, 0,01 gram altını temsil eden her sertifika an itibarıyla 1.474 TL’den işlem görüyor.

200 LİRALIK FARK VAR

Darphane sertifikası Merkez Bankası gram altın kuru ile kıyaslandığında ise arada yaklaşık 200 TL’lik bir fark ortaya çıkıyor. Mevcut durumun ne kadar süreceği belirsiz olsa da iki parite arasındaki fark ortalama yüzde 16 civarında.

DAPRHANE ALTIN SERTİFİKASI ANLIK FİYATLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

2 KAT DAHA FAZLA ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı 10,48’den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ALTIN.S1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde Yuzde 43,38 kazandırmış durumda. 21 Kasım’da ekranlarda 1044 TL olan fiziki altının gram fiyatı ise sadece yüzde 22,79 getiri sağlamış gözüküyor.