Altın fiyatları yeniden ne zaman yükselişe geçecek? Uzmanlardan 'faiz kararı' işareti, "Altında sıçramalar olabilir"

Emtia tarafında merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle yön arayışı sürerken altındaki yatay seyir de devam ediyor. Uzmanlar merkez bankalarının faiz kararının altın fiyatlarında değişiklikliklere neden olabileceğinin altını çizdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Faiz politikasının değişmesiyle birlikte altın fiyatları kaldığı yerden bu yükselişini sürdürecek." değerlendirmesini yaptı. Altının 4 Aralık 2023'teki yükselişine dikkat çeken ekonomist Hikmet Baydar da, "Altında en yakın vadeye gideceğim, 10 Ocak'ta altının fiyatı yine bu seviyelerdeydi. Yatay seyirde ufak bir dalgalanma var altında. Altında ben 2150'yi hedeflemiştim. 4 Aralık günü 2020'den 2148'e kadar altının çıktığını görüyoruz aynı gün. Dolayısıyla altında zıplamalar, sıçramalar olabilir. Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum" düşüncesini dile getirdi.

