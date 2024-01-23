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Altın fiyatları yeniden ne zaman yükselişe geçecek? Uzmanlardan 'faiz kararı' işareti, "Altında sıçramalar olabilir"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.01.2024 12:21 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl yatırımcısını sevindiren ve yeni yıla da yükselişte başlayan altında yatay seyir devam ederken yatırımcılar önümüzdeki dönem altındaki gelişmeleri de takp etmeye devam ediyor. "Altın fiyatları ne zaman yükselecek?" sorusu yanıt ararken uzmanlar merkez bankalarının faiz kararlarına dikkat çekti.

Emtia tarafında merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle yön arayışı sürerken altındaki yatay seyir de devam ediyor. Uzmanlar merkez bankalarının faiz kararının altın fiyatlarında değişiklikliklere neden olabileceğinin altını çizdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Faiz politikasının değişmesiyle birlikte altın fiyatları kaldığı yerden bu yükselişini sürdürecek." değerlendirmesini yaptı. Altının 4 Aralık 2023'teki yükselişine dikkat çeken ekonomist Hikmet Baydar da, "Altında en yakın vadeye gideceğim, 10 Ocak'ta altının fiyatı yine bu seviyelerdeydi. Yatay seyirde ufak bir dalgalanma var altında. Altında ben 2150'yi hedeflemiştim. 4 Aralık günü 2020'den 2148'e kadar altının çıktığını görüyoruz aynı gün. Dolayısıyla altında zıplamalar, sıçramalar olabilir. Faizlerin yatay olması, düşecek beklentilerinin ötelenmesi borsalar için riskli, satış baskısını artırabilir. Altında o satış baskısını yeterince göremiyorum" düşüncesini dile getirdi.

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Altın fiyatları yeniden ne zaman yükselişe geçecek?

Önceki yılı rekorla bitirdi, yeni yıla rekorla girdi. Umut üstüne umut tazeledi. 2000 TL'den geri dönmez derken beklenmedik düşüş geldi. Yılın ilk haftalarında kırdığı rekorlarla yatırımcısının güvenini tazeleyen altındaki düşüş kafalarda soru işareti bıraktı.

TV100 yayınına katılan İslam Memiş, "Para piyasaları açısından bu hafta kritik ve önemli. Gram altın tarafında da 2040 TL seviyesine bir geri çekilmenin olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Serbest piyasada 2000 TL seviyesine geri dönen altında neler oluyor? Memiş, "ABD Merkez Bankası'ın (Fed) faiz kararına kadar önümüzdeki bir hafta boyunca altın fiyatlarındaki bu baskılanmanın devam edeceğin tahmin ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Fed'in faiz kararına değinen Memiş, "Fed'in faiz kararı haftaya ancak karar çıkmadan piyasalarda etkisi hissedildi. Dışarıda Avrupa merkez bankasında faiz kararı var. Perşembe gününe kadar dalgalı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Faiz politikasının değişmesiyle birlikte altın fiyatları kaldığı yerden bu yükselişini sürdürecek." ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre yabancı kaynaklı faiz indirimi altındaki gerilemenin asıl sebebi. Ancak yatırımcılar için bu geçici düşüşler tam da alım zamanı. Memiş, "Orta ve uzun vadedeki yatırımcılara, altın almak isteyenlere, borcu olanlara alım fırsatı sunacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

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