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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altında 'dolar' detayı! İslam Memiş, altının yönüne işaret etti: "Bundan sonraki ana trend..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 11:55
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İç piyasada yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından altında ibre yukarı yönlü. Altın yatırımcıları, "Altın fiyatları artar mı?, alım için fırsat mı?" sorularının yanıtını arıyor. Haftanın son işlem günü 10 Mayıs'ta gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki kısmi gerileme sonrası altın yatırımcıları 'Alım fırsatı mı?' sorusuna yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Memiş altın için alım fırsatı olduğunu söyledi. Gram altının ons altın fiyatlarıyla paralel fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, "Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz" dedi.

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"YA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK YA DA..."

"YA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK YA DA..."

Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bütün yatırım araçları adeta dinlenme moduna geçti. Ya fırtına öncesi sessizlik var ya da biraz daha dinlenen bir piyasa var karşımızda."

"Ons altın 2315 dolar seviyesinde. Takip ettiğimiz bant aralığında herhangi bir değişiklik yok. Gram altın serbest piyasalarda fiziki tarafta 2447 lira seviyesinde Gram altında takip ettiğimiz seviye 2400-2450 lira bant aralığı."

GRAM ALTINDA DOLAR DETAYI

GRAM ALTINDA DOLAR DETAYI

"Onsu takip eden gram altın var. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz. Ons altında gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor."

"ALTIN YATIRIMIMIZA İKİYE BÖLMEMİZ GEREKİYOR"

"ALTIN YATIRIMIMIZA İKİYE BÖLMEMİZ GEREKİYOR"

"Gram altın almalıyım sorusuna evet yanıtı verebilirim.Yüzde 50'si ile dolar yüzde 50'si ile gram altın almak suretiyle altın yatırımımızı ikiye bölmemiz gerekiyor. Çünkü ons altın tarafında yaşanabilecek geri çekilme dolarla altın almak daha ucuza geleceği için dolar önemli bir faktör olacak."

"Merkez bankaları yılın ilk çeyreğinde çılgınlar gibi altın stokladı. Hane halkı 44,5 ton altın aldı. Bu alımlar hala devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın dolar
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