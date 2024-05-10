Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altında 'dolar' detayı! İslam Memiş, altının yönüne işaret etti: "Bundan sonraki ana trend..."

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki kısmi gerileme sonrası altın yatırımcıları 'Alım fırsatı mı?' sorusuna yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Memiş altın için alım fırsatı olduğunu söyledi. Gram altının ons altın fiyatlarıyla paralel fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, "Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz" dedi.
Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bütün yatırım araçları adeta dinlenme moduna geçti. Ya fırtına öncesi sessizlik var ya da biraz daha dinlenen bir piyasa var karşımızda."
"Ons altın 2315 dolar seviyesinde. Takip ettiğimiz bant aralığında herhangi bir değişiklik yok. Gram altın serbest piyasalarda fiziki tarafta 2447 lira seviyesinde Gram altında takip ettiğimiz seviye 2400-2450 lira bant aralığı."
"Onsu takip eden gram altın var. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz. Ons altında gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor."
"Gram altın almalıyım sorusuna evet yanıtı verebilirim.Yüzde 50'si ile dolar yüzde 50'si ile gram altın almak suretiyle altın yatırımımızı ikiye bölmemiz gerekiyor. Çünkü ons altın tarafında yaşanabilecek geri çekilme dolarla altın almak daha ucuza geleceği için dolar önemli bir faktör olacak."
"Merkez bankaları yılın ilk çeyreğinde çılgınlar gibi altın stokladı. Hane halkı 44,5 ton altın aldı. Bu alımlar hala devam ediyor."