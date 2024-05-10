Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altında 'dolar' detayı! İslam Memiş, altının yönüne işaret etti: "Bundan sonraki ana trend..."

GRAM ALTINDA DOLAR DETAYI

"Onsu takip eden gram altın var. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeye devam edecek. Ons altın nereye gram altın oraya. Dolar TL kurunda bir hareketlilik olmadığı için haliyle ons altını takip edeceğiz. Ons altında gerileme gram altında cılız gerilemeye neden oluyor."